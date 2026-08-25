法國遭巨大龍捲風吹襲 39傷300房屋損毀(有片)

法國西南部多個村莊周一遭一股巨大龍捲風吹襲，造成39人受傷，當中15人送院，2人情況嚴重。另有300間房屋損毀，直至周一晚10個村莊仍有約2,800個住戶斷電。
法國龍捲風｜目擊者：如巨大煙囱旋轉
韋爾澤耶村(Verzeille)有村民拍下龍捲風形成的一刻，只見其體積頗大猶如巨柱。位於卡爾卡松市(Carcassonne)以南的波馬斯村(Pomas)為重災區，風力達時速117公里，屋頂被掀翻。有居民稱「半條村被摧毀了」，並形容那龍捲風像一條「巨大紅黃色煙囱」在旋轉。他又指，有一座古舊城堡三分一倒塌了，那些石牆已有1,000年歷史。波馬斯村約有1,000人居住。
法國龍捲風｜孕婦躲於梳化下獲救
一名男子稱，懷孕的妻子在倒塌的屋內。報道指，該孕婦被發現時躲於梳化下，一道倒塌下來的牆壓著梳化。她被送往醫院，腹中胎兒情況未明。當地官員受訪時稱，受傷人數從41人降至39人。有居民致電電台節目稱，聽到巨大聲響，然後見到所有東西在空中飛，「頭頂的屋頂塌下來」。她指住屋全毀，當時真的很害怕，以為要死了。另有片段可見一名男子身處屋內，外面白濛濛刮著大風，他嘗試用手撐著落地窗戶以免其吹破。
🌪️ Autres images très impressionnantes de la tornade qui a circulé au sud de Carcassonne dans l'Aude, depuis la commune de Verzeille. Des dégâts sont signalés. (© Denis Maréchal) pic.twitter.com/RYiuPm0Xt5— Météo Express (@MeteoExpress) August 24, 2026