法國遭巨大龍捲風吹襲 39傷300房屋損毀(有片)

法國西南部多個村莊周一遭一股巨大龍捲風吹襲，造成39人受傷，當中15人送院，2人情況嚴重。另有300間房屋損毀，直至周一晚10個村莊仍有約2,800個住戶斷電。

法國龍捲風｜目擊者：如巨大煙囱旋轉

韋爾澤耶村(Verzeille)有村民拍下龍捲風形成的一刻，只見其體積頗大猶如巨柱。位於卡爾卡松市(Carcassonne)以南的波馬斯村(Pomas)為重災區，風力達時速117公里，屋頂被掀翻。有居民稱「半條村被摧毀了」，並形容那龍捲風像一條「巨大紅黃色煙囱」在旋轉。他又指，有一座古舊城堡三分一倒塌了，那些石牆已有1,000年歷史。波馬斯村約有1,000人居住。