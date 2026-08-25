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出版：2026-Aug-25 20:29
更新：2026-Aug-25 20:29

法國遭巨大龍捲風吹襲 39傷300房屋損毀(有片)

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法國遭巨大龍捲風吹襲 39傷300房屋損毀(有片)

法國南部周一出現罕有巨大龍捲風，造成39人受傷、300間房屋損毀。(互聯網)

法國西南部多個村莊周一遭一股巨大龍捲風吹襲，造成39人受傷，當中15人送院，2人情況嚴重。另有300間房屋損毀，直至周一晚10個村莊仍有約2,800個住戶斷電。

法國龍捲風｜目擊者：如巨大煙囱旋轉

韋爾澤耶村(Verzeille)有村民拍下龍捲風形成的一刻，只見其體積頗大猶如巨柱。位於卡爾卡松市(Carcassonne)以南的波馬斯村(Pomas)為重災區，風力達時速117公里，屋頂被掀翻。有居民稱「半條村被摧毀了」，並形容那龍捲風像一條「巨大紅黃色煙囱」在旋轉。他又指，有一座古舊城堡三分一倒塌了，那些石牆已有1,000年歷史。波馬斯村約有1,000人居住。

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法國龍捲風｜孕婦躲於梳化下獲救

一名男子稱，懷孕的妻子在倒塌的屋內。報道指，該孕婦被發現時躲於梳化下，一道倒塌下來的牆壓著梳化。她被送往醫院，腹中胎兒情況未明。當地官員受訪時稱，受傷人數從41人降至39人。有居民致電電台節目稱，聽到巨大聲響，然後見到所有東西在空中飛，「頭頂的屋頂塌下來」。她指住屋全毀，當時真的很害怕，以為要死了。另有片段可見一名男子身處屋內，外面白濛濛刮著大風，他嘗試用手撐著落地窗戶以免其吹破。

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