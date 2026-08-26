美國婦與兩歲女剛下車即遭雷擊　夫親睹妻女雙亡慘劇

美國母女剛下車即遭雷擊致死 夫親睹妻女雙雙身亡

這宗悲劇發生於當地時間23日下午2點30分左右，地點位於羅德岱堡（Fort Lauderdale）北方馬蓋特市（Margate）的一處住宅區。警消獲報有人遭到雷擊後趕赴現場，對倒臥在人行道上的母女施救並進行心肺復甦術（CPR）。

據ABC（美國廣播公司）News報道，美國佛羅里達州馬蓋特市23日下午發生雷擊事故，31歲母親肯亞與2歲幼女剛下車即遭雷擊，送醫後雙雙宣告不治。據《紐約郵報》報道，肯亞的丈夫金（Kam Glasgow）時發時正在現場，親睹妻女意外身亡。

看見一道橙光

母親肯亞（Kenya Glasgow）隨後被送往北布勞沃德醫療中心（North Broward Medical Center），2歲女兒則轉往布勞沃德健康醫療中心（Broward Health Medical Center）急救，但兩人抵達醫院後不久均宣告不治。

根據目擊者回憶，事發時他透過窗戶看見一道橙光，隨後被兒子告知有人遭受雷擊，便立刻衝出屋外協助施救並報警。因親眼目睹兩具身體倒在地上，目擊者也受到了相當嚴重的心理創傷。目前美國警方正針對此案展開調查，相關事發經過仍待警方調查釐清。

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