以中國產能過剩為由 習特會前 傳美加徵7.5%關稅

消息人士透露，美方期望在預計於下月24日舉行的中美元首峰會前，公布有關中國產能過剩問題的調查結果。若方案落實，相關關稅將疊加於美國今年7月以中國未能防止「強迫勞動」為由加徵的12.5%關稅之上。報道指，華府目前尚未確定最終方案，其中一項正在研究的做法，是先公布較高的對華關稅稅率，再對部分商品暫停徵稅，以令實際平均稅率降至7.5%。不過，哪些產品可獲豁免，以及豁免期限長短，仍有待進一步磋商。

彭博引述知情人士報道，美國政府正考慮在國家主席習近平下月訪美、與總統特朗普舉行峰會前，以中國製造業「產能過剩」為由，向中國商品加徵額外關稅，實際稅率或定於7.5%。中方否認存在產能過剩問題，並重申經貿爭議應透過雙邊對話處理，而非訴諸單邊關稅措施。

報道亦提到，中美雙方正尋求延長將於11月10日屆滿、為期一年的貿易休戰安排。至於以「強迫勞動」及「產能過剩」名義制定的新關稅措施，則被視為特朗普政府在對等關稅遭法院駁回後提出的替代方案。

面對相關報道，白宮回應稱，任何正式公告均會由美國政府直接發布，現階段所有報道及討論都只是「毫無根據的猜測」。中國駐美大使館則發表聲明，重申中國不存在所謂產能過剩問題，並指出經濟和貿易議題應透過雙邊談判解決，而非採取單邊加徵關稅行動。有消息人士向美聯社表示，即使美方最終推出新的關稅措施，相信亦不會影響目前的中美關稅休戰安排，以及預定於9月舉行的「習特會」。

報道指習近平或率400人訪印度

另外，路透社引述印度消息人士指，主席習近平或率領由約400名官員組成的代表團訪問印度，出席下月12日及13日在新德里舉行的金磚國家峰會，將是相隔7年來再訪印度，且規模遠高於2019年上次訪印的不足200人，如事成將是中印兩國關係回暖新跡象。報道又指俄羅斯總統普京和伊朗總統佩澤希齊揚亦會出席金磚國家峰會。