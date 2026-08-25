伊朗局勢｜美國對伊朗展開「經濟孤立行動」 貝森特：各國不能再買伊朗石油

美國攻打伊朗戰事持續近6個月目前陷僵局，美國財長貝森特周一舉行記者會，宣布對伊朗展開「經濟孤立行動」(Operation Economic Outcast)，即擴大對伊朗的經濟制裁，進一步施壓。他形容這是經濟諾曼第登陸日(economic D-Day)，要切斷伊朗與其他國家的金融和經濟往來。貝森特雖無指明中國，但就稱各國不能再買伊朗石油，而中國是伊朗石油的最大買家。外交部發言人林劍昨在例行記者會上稱，中方已多次表明，堅決反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁。

根據美國財政部周一發布的公告，美國從當天起把對伊朗經濟制裁範圍擴大到數碼資產(加密貨幣)、科技、黃金、航空和船運等5個領域。公告稱，美國還將暫停多項涉伊朗的許可，涉及部分教育活動和服務、個人匯款、體育和學術交流等。美國亦對內地、香港、新加坡和歐洲等地約60個實體、個人和船隻實施制裁，涵蓋非法核子和導彈技術採購、網絡行動，以及石油貿易。

伊朗局勢｜貝森特：切斷支撐伊朗政權經濟命脈 貝森特在記者會上稱，行動目標是切斷支撐伊朗政權的每一條經濟命脈，直到德黑蘭徹底孤立無援。他指任何助伊朗洗黑錢的實體、繼續與伊朗貿易的國家都可能被逐出美元金融體系，倒數已經開始，但他拒絕定下時間表或明確表示誰會受影響，稱會給予有關各方時間遵守新指令。他又指，美國不接受所謂「灰色地帶」運作；伊朗的支持者購買和運送其石油，以及透過外匯兌換機構和自由貿易區，為伊朗資金流動提供便利。貝森特表示，總統特朗普正致電多國領導人，要求他們停止與伊朗往來。中國是伊朗石油最大買家，被問到會否擔憂制裁中國會令美中貿易戰重啟，貝森特強調沒有國家能夠凌駕在美國制裁之上。

伊朗局勢｜伊朗：準備好應對美國擴大制裁 在貝森特宣布對伊朗實施「經濟孤立」新一輪制裁措施前，伊朗貨幣里亞爾對美元匯率跌至歷史新低，一度跌至1美元兌換202萬里亞爾。伊朗外交部發言人巴加埃稱，任何配合美國對伊朗侵略行動的行為都將面臨後果。伊朗議會議長、美伊談判首席代表卡利巴夫則表示，伊朗貿易夥伴已表示「不會認真對待」美方相關言論。經濟財政部長馬達尼扎德稱，伊朗全面準備好應對美國制裁，並聲稱已制定一個兩年計劃應對，又警告將採取報復措施，美國將面臨另一次失敗。他指，無論中國或俄羅斯都不接受美國的措施，預料其他國家也會抵抗。專家亦指，貝森特的措施能否奏效，要視乎伊朗貿易夥伴俄羅斯、中國和印度會否配合，而相信這些國家應該不買帳。

伊朗局勢｜外交部：經濟戰無助解決問題 外交部發言人林劍回應美國有關措施時表示，經濟戰、極限施壓無助於解決問題，只會進一步激化矛盾衝突，造成風險外溢，擾亂全球經濟金融秩序，損害他國正當權益。他指，當務之急是推動局勢降溫，盡快回歸對話談判軌道；中國同伊朗的合作始終在國際法框架內進行，不應受到干擾破壞。中方將採取一切必要措施堅定維護自身權益。