在韓失蹤25歲中國女留學生尋獲遺體　警拘30多歲男子(有片)

一名在南韓留學的25歲中國女研究生自上周四(20日)晚起在大邱失蹤，當地報道指，警方昨日(25日)晚上公布，已拘捕一名30多歲男子，並在其位於慶山市的住所發現失蹤者遺體，以謀殺罪對男子展開調查。內地傳媒較早前報道該名女子名叫「文文」，中國駐釜山總領事館職員表示已要求南韓警方立即展開全面調查，依法嚴懲兇手。

綜合報道，失蹤的25歲中國女事主為大邱加圖立大學(Daegu Catholic University)應屆畢業生，14日為領取畢業證入境南韓，原計劃23日搭機回國，但自畢業典禮舉行的20日晚上起與家人失去聯絡。南韓警方表示，女留學生上周四起與家人失去聯絡，其最後現蹤地點為東大邱站附近，追蹤女方下落過程中發現線索，鎖定一名涉案男子。直至周二晚上約7時29分展開拘捕行動，在疑犯位於慶山市河陽邑的住所內發現失蹤者的遺體。當地有傳媒指，被捕人為中國籍男子，是大邱加圖立大學講師。