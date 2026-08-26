在韓失蹤25歲中國女留學生尋獲遺體　警拘30多歲男子(有片)

一名在南韓留學的25歲中國女研究生自上周四(20日)晚起在大邱失蹤，當地報道指，警方昨日(25日)晚上公布，已拘捕一名30多歲男子，並在其位於慶山市的住所發現失蹤者遺體，以謀殺罪對男子展開調查。內地傳媒較早前報道該名女子名叫「文文」，中國駐釜山總領事館職員表示已要求南韓警方立即展開全面調查，依法嚴懲兇手。
綜合報道，失蹤的25歲中國女事主為大邱加圖立大學(Daegu Catholic University)應屆畢業生，14日為領取畢業證入境南韓，原計劃23日搭機回國，但自畢業典禮舉行的20日晚上起與家人失去聯絡。南韓警方表示，女留學生上周四起與家人失去聯絡，其最後現蹤地點為東大邱站附近，追蹤女方下落過程中發現線索，鎖定一名涉案男子。直至周二晚上約7時29分展開拘捕行動，在疑犯位於慶山市河陽邑的住所內發現失蹤者的遺體。當地有傳媒指，被捕人為中國籍男子，是大邱加圖立大學講師。
女事主家人曾求助網上 領事館將為家屬提供協助
南韓警方正調查疑犯犯罪動機和具體犯罪過程，將對被捕人住所進行搜查取證。至於女事主死因則有待驗屍確認。警方表示，由於調查正在進行中，具體內容難以公開。
失蹤女留學生家人日前發文求助，指女事主在大邱加圖立大學就讀研究生課程，最後一次聯繫是上周四(20日)晚上8時左右，與朋友在大學附近分開，從此無回應訊息及致電，21日晚向南韓警方報案。中國駐釜山總領事館25日提及，已要求南韓警方立即展開全面調查，依法嚴懲兇手，總領館將全力為家屬處理善後事宜提供領事協助。