日本國寶佛足石被潑油｜教會割蓆五熊︰從未鼓勵潑油

台灣藝人「五熊」蔡頤榛（本名蔡宜臻）今年4月到日本旅行時，涉嫌將內含甘油的不明成分液體潑向日本國寶佛足石，近日再入境日本遭警方逮捕，她在台北上過的兩間教會分別刪除五熊在場的影片及發嚴正聲明割蓆，以撇清關係。
隨著事件發展，「五熊」過去參與過的教會活動再度引起注意。她過去曾在「台北榮耀教會」參與聚會，該教會前身為榮耀城靈糧堂，不少明星如楊奇煜（小煜）、無尊、張棋惠都是教友，蔡頤榛曾擔任小組長，也曾在教會的聖誕舞台劇演出，過往與教會往來密切。
曾任一教會小組長 參與聖誕舞台劇
不過，潑油事件曝光後，網友陸續發現，台北榮耀教會過去在YouTube及社交平台發布的內容，已找不到與「五熊」相關影片與貼文。教會目前並未發布聲明。
另一個曾與蔡頤榛有關聯的「新生命小組教會」，則選擇直接說明立場。教會發布聲明強調，並未教導或鼓勵任何潑油行為，同時指出「五熊」已離開教會多年，對於前會友如今在海外涉及爭議事件感到遺憾。
從過去在教會擔任小組長、參與公開活動，到如今因日本文化遺產事件引發爭議，蔡頤榛與過去宗教團體的關聯也成為外界關注焦點。相關教會則透過刪除舊內容及發布聲明，強調彼此目前並無關係，避免事件持續擴大。
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