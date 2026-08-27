日本國寶佛足石被潑油｜教會割蓆五熊︰從未鼓勵潑油

台灣藝人「五熊」蔡頤榛（本名蔡宜臻）今年4月到日本旅行時，涉嫌將內含甘油的不明成分液體潑向日本國寶佛足石，近日再入境日本遭警方逮捕，她在台北上過的兩間教會分別刪除五熊在場的影片及發嚴正聲明割蓆，以撇清關係。

隨著事件發展，「五熊」過去參與過的教會活動再度引起注意。她過去曾在「台北榮耀教會」參與聚會，該教會前身為榮耀城靈糧堂，不少明星如楊奇煜（小煜）、無尊、張棋惠都是教友，蔡頤榛曾擔任小組長，也曾在教會的聖誕舞台劇演出，過往與教會往來密切。