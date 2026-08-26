《I Will Always Love You》原唱鄉謠天后Dolly Parton逝世　特朗普令全美下半旗(有片)

美國鄉村音樂傳奇Dolly Parton於當地時間周二(25日)離世，享年80歲。其家人透過社交平台公布死訊；其公關團隊表示，她在田納西州納什維爾(Nashville)平靜離世，但未透露死因。美國總統特朗普下令全美降半旗一週悼念。

Dolly家屬亦形容她不只是深受愛戴的歌手、作曲家、慈善家、演員、劇作家及作家，更是一位「全球偶像及人道主義者」。其外甥Bryan Seaver發影片形容Dolly一生活在光芒中，現在她在耶穌的懷抱裡。公關團隊形容她「一生如水晶般璀璨」，光芒足以讓全世界看見。指她留下關於愛、慈悲及韌性的永恆遺產，而多年來的慈善工作亦將持續帶來影響。特朗普則在Truth Social發文表示：「非常遺憾告訴大家，最偉大的鄉村歌手之一、且成就至今遠遠超越他人的Dolly Parton，不久前已辭世。」並形容Dolly Parton「前無古人，後無來者」，她的離世是「千萬人真正的損失」。