伊朗局勢｜伊朗官媒發片威脅暗殺特朗普幼子拜倫　懸賞7800萬元(有片)

美國加強制裁伊朗之際，伊朗國營電視台近日播出一段約3分鐘的節目內容，將美國總統特朗普的20歲幼子拜倫(Barron Trump)列為目標，並聲稱有人願意提供1,000萬美元的懸賞(約7,800萬港元)。根據《伊朗國際》(Iran International）報導，相關內容涉及監控拜倫及突破美國維安措施，但目前無法獲得獨立核實，也沒有證據顯示伊朗人員曾成功接觸拜倫。
綜合報道，伊朗官方電視台於過去的周末，發布一段長約3分鐘的影片，畫面首先顯示「在哪裡殺巴倫」的英文字句，之後列出公眾所知巴倫以往生活度過的地方，包括紐約特朗普大樓，暗示掌握保護巴倫的行動細節。影片又描述試圖接近拜倫的相關行動，包括利用監控及網路活動掌握資訊、建立其社交關係網絡，以及突破美國特勤局的維安保護。節目接近尾聲，旁白更宣稱「很多人都願意」領取1,000萬美元的懸賞金。
美國特勤局指留意到有關片段
不過，《伊朗國際》也指出，節目中提及的內容目前無法獲得獨立驗證，同時沒有提出證據證明伊朗相關人員已經成功接觸拜倫。因此，節目所宣稱的行動是否確實存在，目前仍無法證實。然而，報道認為，由伊朗國營電視台選擇公開播放這類針對美國總統家人的內容，本身具有重要意義。
美國特勤局表示，留意到有關片段，正調查針對受保護人士的威脅，但基於行動安全的考慮，不會討論保安細節。美國有線新聞網絡CNN報道，巴倫的母親、第一夫人梅拉尼亞亦曾受到類似的死亡威脅，今次是巴倫首次被公開點名。
پخش طرح ترور پسر کوچک پرزیدنت ترامپ از صدا وسیمای رژیم— Amir Fakhravar (@Fakhravar) August 24, 2026
Iran Broadcasts sickening video claiming Barron Trump is “fully monitored”, places $10M bounty on his head! pic.twitter.com/vztvrOaOwz