伊朗局勢｜伊朗官媒發片威脅暗殺特朗普幼子拜倫　懸賞7800萬元(有片)

美國加強制裁伊朗之際，伊朗國營電視台近日播出一段約3分鐘的節目內容，將美國總統特朗普的20歲幼子拜倫(Barron Trump)列為目標，並聲稱有人願意提供1,000萬美元的懸賞(約7,800萬港元)。根據《伊朗國際》(Iran International）報導，相關內容涉及監控拜倫及突破美國維安措施，但目前無法獲得獨立核實，也沒有證據顯示伊朗人員曾成功接觸拜倫。

綜合報道，伊朗官方電視台於過去的周末，發布一段長約3分鐘的影片，畫面首先顯示「在哪裡殺巴倫」的英文字句，之後列出公眾所知巴倫以往生活度過的地方，包括紐約特朗普大樓，暗示掌握保護巴倫的行動細節。影片又描述試圖接近拜倫的相關行動，包括利用監控及網路活動掌握資訊、建立其社交關係網絡，以及突破美國特勤局的維安保護。節目接近尾聲，旁白更宣稱「很多人都願意」領取1,000萬美元的懸賞金。