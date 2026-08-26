美國男闖家庭聚會槍殺8親人　4孩童及90歲祖母均遇害

警方指出，事發於24日晚間接獲「家庭糾紛」報案，員警趕抵現場時仍聽見槍聲，隨後整棟房屋迅速陷入火海。由於現場持續傳出槍響，消防人員必須等警方確認安全後才能進入滅火，導致房屋幾乎被燒成平地，也增加後續蒐證難度。疑犯被發現時身中槍傷，送醫後不治，警方初步研判為自戕。

美國蒙大拿州比林斯市（Billings）郊區發生震驚社會的家庭悲劇。一名44歲男子在家族周日晚餐期間，涉嫌持槍射殺8名親屬，其中包括4名兒童，隨後縱火焚燒住宅，最後開槍自盡身亡。警方表示，案件仍在進一步調查中。

根據家屬說法，槍手為44歲的史密斯（Alan Smith）。他的父母數周前才要求他搬離住處，不料他在家族例行聚餐時突然返回，持槍大開殺戒。死者涵蓋四代家族成員，包括年逾90歲、需坐輪椅的祖母，以及7歲至15歲的4名孩童。罹難者還包括疑犯的父母、妹妹，以及妹妹一家人。

大多關在房內用電腦

鄰居兼家族友人默瑟（Jennifer Mercer）表示，12歲女孩夏洛特（Charlotte Ghekiere）在槍擊發生時成功撥打911求救，努力試圖拯救家人，被家屬譽為「真正的英雄」。然而，她最終仍不幸命喪槍下。

罹難者家屬表示，疑犯多年來與父母同住，個性孤僻，大多時間將自己關在房內使用電腦，幾乎沒有固定工作，也沒有任何犯罪紀錄。家屬透露，過去曾有人擔心他的狀況並提出警訊，但未獲重視。警方目前尚未公布正式犯案動機，仍持續釐清案發經過及縱火原因。