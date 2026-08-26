伊朗局勢｜伊與阿曼再議建霍峽臨時航道　計劃聯合排雷

在美伊對立持續、霍爾木茲海峽航運安全仍未完全恢復之際，伊朗與阿曼近日重啟協商，討論建立霍爾木茲海峽臨時航運通道及聯合排雷計劃，希望逐步恢復這條全球重要能源運輸航道的正常運作。

不過，目前美國與伊朗之間的政治僵局依然沒有突破。美方近期持續擴大對伊朗的經濟制裁，要求各國減少與德黑蘭的經貿往來；伊朗則批評美國單邊制裁違反國際法，並表示相關施壓不會改變其立場。

全球五分之一石油海運量

另一方面，美國已開始恢復部分駐中東外交據點的人員配置，反映華府評估區域局勢較先前降溫，但航運安全風險仍未完全解除。近期一艘油輪在阿曼外海接近霍爾木茲海峽時遭攻擊，再度凸顯這條全球重要石油運輸要道仍存在安全隱憂。

霍爾木茲海峽連接波斯灣與阿曼灣，過去承擔全球約五分之一的石油海運量，自今年區域衝突爆發以來，航運頻繁受到干擾，對國際能源市場造成衝擊。分析認為，伊朗與阿曼若能先建立臨時航道，將有助於降低商船航行風險，但在美伊關係仍陷僵局下，海峽全面恢復正常運作仍面臨不少挑戰。