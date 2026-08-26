女子狂吻愛車3400個唇印　男友遭警方扣車下令擦掉(有片)

印度一名男子為了滿足女友，讓她在其愛車車身狂吻4小時，吻出3400個密密麻麻的鮮紅色脣膏印，他隨後駕駛愛車上街放閃，除了吸引途人的目光，還遭到交通警察盯上，不僅將該車強制扣押，當場開出罰單，更命令男子必須把愛車「洗乾淨才能離開」，令人哭笑不得。

綜合報道，事發於中央邦的瓜廖爾市，車主Aditya Sikarwar的女友在網上看到國外流行將整架車蓋滿脣印的炫耀片，在獲得Aditya同意後決定模仿，她塗著口紅，對著車身一個個親上去，整整親了長達4個小時才大功告成。算下來整架車被吻了整整3400個鮮紅唇印，從引擎蓋到車門無一倖免，開在路上極其搶眼，隨即吸引大批路人圍觀拍照拍片，隨即爆紅。