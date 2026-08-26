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出版：2026-Aug-26 12:28
更新：2026-Aug-26 12:28

女子狂吻愛車3400個唇印　男友遭警方扣車下令擦掉(有片)

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女子狂吻愛車3400個唇印，男友遭警方扣車下令擦掉。(X)

女子狂吻愛車3400個唇印，男友遭警方扣車下令擦掉。(X)

印度一名男子為了滿足女友，讓她在其愛車車身狂吻4小時，吻出3400個密密麻麻的鮮紅色脣膏印，他隨後駕駛愛車上街放閃，除了吸引途人的目光，還遭到交通警察盯上，不僅將該車強制扣押，當場開出罰單，更命令男子必須把愛車「洗乾淨才能離開」，令人哭笑不得。

綜合報道，事發於中央邦的瓜廖爾市，車主Aditya Sikarwar的女友在網上看到國外流行將整架車蓋滿脣印的炫耀片，在獲得Aditya同意後決定模仿，她塗著口紅，對著車身一個個親上去，整整親了長達4個小時才大功告成。算下來整架車被吻了整整3400個鮮紅唇印，從引擎蓋到車門無一倖免，開在路上極其搶眼，隨即吸引大批路人圍觀拍照拍片，隨即爆紅。

Aditya的女友塗著口紅，對著車身一個個親上去，整整親了長達4個小時才大功告成。(X) 整架車被吻了整整3400個鮮紅唇印，從引擎蓋到車門無一倖免。(X) 整架車被吻了整整3400個鮮紅唇印，從引擎蓋到車門無一倖免。(X) 整架車被吻了整整3400個鮮紅唇印，從引擎蓋到車門無一倖免。(X) Aditya帶著苦笑、拿著抹布與清潔劑，在警員的監督下抹車。(X) Aditya帶著苦笑、拿著抹布與清潔劑，在警員的監督下抹車。(X) Aditya帶著苦笑、拿著抹布與清潔劑，在警員的監督下抹車。(X)

車主被罰款及即場洗車才准離開

不過，事件同樣吸引了交通警察的注意，警方透過網上相片的車牌號碼找出Aditya，並以改裝與影響駕駛安全的違規行為，將其車輛扣押於警局。Aditya被叫到警局問話，並被當場開出一張5500盧比(約450港元)的罰單。在繳清罰款後，警方更要求他即場將車身上的唇印全部清除乾淨。最後，Aditya帶著苦笑、拿著抹布與清潔劑，在警員的監督下抹車，將女友逾3,400個唇印一個個擦掉，直至車子恢復原貌，才獲准離開。

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