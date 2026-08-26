南韓多宗失蹤涉警不當結案　李在明指示加強監督問責

南韓濟州島近日接連發生多宗失蹤人口案件，引發警方處理失當爭議。總統李在明26日在國務會議上表示，隨着警方未來將擁有更大的刑事偵查權，問責機制也必須同步強化，要求全面檢討制度缺失，重建民眾對執法機關的信任。 李在明指出，警方未來將成為國家權力最大的執法機關之一，因此「權力越大，責任也必須越重」。他表示，近期濟州島失蹤案件的處理方式引發社會質疑，政府必須確保警方具備足夠的監督與問責機制，以避免類似事件再次發生。

稱權力越大責任越大 濟州警方表示，截至本周一，3天內共有4名通報失蹤的民眾被尋獲時均已死亡。雖然4宗案件彼此沒有關聯，但其中2宗案件疑似遭同一名警員在未確認當事人安全的情況下，逕自結案，引發外界譁然。警方目前已重新檢視該名警員經手的298件失蹤人口案件，其中約10件正接受進一步調查，以確認是否涉及不當結案。 最受矚目的案件是37歲女子張美蘭失蹤案。她失聯後，警方據稱未確認本人安全便將案件結案，直到失蹤104天後才發現遺體，事件引發全國關注。另一宗案件則是一名60多歲男子，家屬因警方提前結案而再次報案，重新搜尋後同樣發現男子已經身亡。

正值南韓檢警權限調整 涉嫌不當結案的警員已於26日遭法院裁定羈押，面臨瀆職、偽造公文電子紀錄及妨害公務等罪嫌。不過該名警員否認指控，聲稱曾與失蹤者取得聯繫，相關案情仍待司法調查釐清。 面對外界批評，南韓代理警察廳長柳在成已公開道歉，並承諾全面檢討制度漏洞。警方宣布，在失蹤人口案件管理系統完成升級前，所有成人失蹤案件結案都必須經主管核准，並重新檢查涉案警員過去經手的所有案件，以防止類似事件重演。 爭議也正值南韓檢警權限重大調整之際。執政的共同民主黨今年7月完成修法，撤除檢方剩餘的偵查權，新制度預計10月正式上路，警方將承擔更大的刑事偵查職責。因此，濟州失蹤案也讓外界更加關注，在警權擴大的同時，監督與制衡機制是否足夠完善。