鐵腕法官4個月判22殺人犯死刑　法院急將100宗案換人審理

印度北方邦穆扎法爾納加爾(Muzaffarnagar)近日出現一宗罕見的司法爭議，一名法官在短短4個月內，針對10宗案件判處22人死刑。消息曝光後隨即引發外界關注，也讓原本由這名法官審理、涉及謀殺等重大刑案的約100件案件，透過行政命令轉交給其他法官審理。
綜合報道，現年46歲的法官Ravi Kumar Diwakar自2025年11月起在穆扎法爾納加爾第3快速審判法院(Fast Track Court No. 3)任職，而他行事作風素來強硬聞名，怎料近日更被發現他從2026年4月至8月期間，就在10起案件中判了22名被告死刑。在這4個月內判死的案件大部分都涉及殺人命案，一宗綁架殺人案中，3名同黨在4月6日被判死刑，另1人則被判處7年有期徒刑；另一宗謀殺案，涉案的1名女子與其3名兒子處以罰款，並判處死刑。今年7月，他合共判處7名殺人犯死刑，單在本月至今，已判處5人死刑。
Ravi的死刑判決不代表被撤銷
報道指，印度北方邦的審判法院在2025年全年，僅在20宗案件中判處28人死刑。Ravi在近4個月的判決速度，已逼近北方邦審判法院的整年總量。海德拉巴NALSAR法學大學的《2025年印度死刑：年度統計報告》更指Ravi的判決密度，重新引發印度對死刑，以及死刑應保留給嚴重程度達到最高級案件的「極罕見中的極罕見」(rarest of rare)原則討論。穆扎法爾納加爾地區律師協會主席Pramod Tyagi亦指，律師及訴訟當事人對Ravi如此「快狠準判死」一事感到疑慮，地區法官已透過行政命令，將原先由Ravi審理的約100件相關案件轉交給其他法官接手處理。不過，這並不代表Ravi之前的死刑判決已被撤銷，也不代表相關被告的死刑已落實。依照印度法律，地區與巡迴法院作出的死刑判決，不會立即執行，仍必須提交高等法院確認。