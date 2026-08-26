極端高溫消暑神器　毛小孩專用風扇外套大賣(有片)

印度北方邦穆扎法爾納加爾(Muzaffarnagar)近日出現一宗罕見的司法爭議，一名法官在短短4個月內，針對10宗案件判處22人死刑。消息曝光後隨即引發外界關注，也讓原本由這名法官審理、涉及謀殺等重大刑案的約100件案件，透過行政命令轉交給其他法官審理。

綜合報道，現年46歲的法官Ravi Kumar Diwakar自2025年11月起在穆扎法爾納加爾第3快速審判法院(Fast Track Court No. 3)任職，而他行事作風素來強硬聞名，怎料近日更被發現他從2026年4月至8月期間，就在10起案件中判了22名被告死刑。在這4個月內判死的案件大部分都涉及殺人命案，一宗綁架殺人案中，3名同黨在4月6日被判死刑，另1人則被判處7年有期徒刑；另一宗謀殺案，涉案的1名女子與其3名兒子處以罰款，並判處死刑。今年7月，他合共判處7名殺人犯死刑，單在本月至今，已判處5人死刑。