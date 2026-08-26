氣候變化｜歐洲乾旱河流乾涸 多瑙河驚見長毛象化石、二戰德軍遺骸

保加利亞北部多瑙河上月河水退去後露出長毛象化石，吸引志願者組隊來到附近乾涸的河岸尋找，希望發現更多因歐洲近日嚴重乾旱而露出的化石碎片。

其中，30歲業餘攝影師Aleksandar Denkov從沙堆中拾起一塊泛黃碎片，驚呼「我找到一塊牙齒！」他上周加入其他約20名志願者的行列，許多人希望在這場由鄰近城市魯塞(Ruse)地區歷史博物館主辦的搜尋活動中找到更多長毛象化石。魯塞位於保加利亞首都索菲亞東北面約250公里處。

雖然未找到長毛象化石，但這群人找到一具哺乳動物遺骸，博物館表示「可能是原牛或歐洲野牛」。此外還找到處於亞化石狀態的馬下顎骨，以及一批可追溯至約6,000萬至6,500萬年前的牡蠣化石。