氣候變化｜歐洲乾旱河流乾涸 多瑙河驚見長毛象化石、二戰德軍遺骸

保加利亞北部多瑙河上月河水退去後露出長毛象化石，吸引志願者組隊來到附近乾涸的河岸尋找，希望發現更多因歐洲近日嚴重乾旱而露出的化石碎片。
其中，30歲業餘攝影師Aleksandar Denkov從沙堆中拾起一塊泛黃碎片，驚呼「我找到一塊牙齒！」他上周加入其他約20名志願者的行列，許多人希望在這場由鄰近城市魯塞(Ruse)地區歷史博物館主辦的搜尋活動中找到更多長毛象化石。魯塞位於保加利亞首都索菲亞東北面約250公里處。
雖然未找到長毛象化石，但這群人找到一具哺乳動物遺骸，博物館表示「可能是原牛或歐洲野牛」。此外還找到處於亞化石狀態的馬下顎骨，以及一批可追溯至約6,000萬至6,500萬年前的牡蠣化石。
專家指出，受人為氣候變化加劇影響，歐洲遭遇嚴重乾旱，主要河流水量銳減，對貨運業者以及通常以河水冷卻的核電廠造成嚴重問題。但另一方面，低水位也意外讓沉沒在河裡的遺骸及歷史文物重見天日。
最近幾周，歐洲第二長河流多瑙河沿岸發現的物件包括奧地利和塞爾維亞的二戰沉船，以及匈牙利布達佩斯市中心發現兩名德軍遺骸和一輛電單車。
保加利亞魯塞地區歷史博物館館長表示，館方決定舉辦這場尋找化石活動，「希望教大家如何分辨不同發現物，讓他們了解可能會找到哪些物件，以及提供安全注意事項」。
搜尋開始前，志願者必須排隊前進，如果有人發現東西就舉手示意，讓整個隊伍停下。最重要的是不能觸碰任何金屬物體，以免是不明彈藥或爆炸品。
館長表示，這場導覽搜尋的活動迅速引發關注，已有許多人要求參加下次活動。