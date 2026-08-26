美加貿易戰升級　特朗普：考慮將安大略湖改名「美國湖」

特朗普在社交平台Truth Social發文指出，由於與加拿大的貿易談判破裂，美國正考慮替安大略湖更名。他並強調，自己十分喜愛加拿大法語居民，否認加拿大方面指控美方曾要求魁北克放棄法語政策，稱相關說法只是政治操作。

美國與加拿大貿易衝突持續升高，美國總統特朗普（Donald Trump）25日再度拋出爭議性言論，表示正「認真考慮」將橫跨美加邊界的安大略湖（Lake Ontario）改名為「美國湖」（Lake America），理由是美國未來「可能不會再與安大略省做太多生意」。

對於特朗普提議更名，安大略省省長福特（Doug Ford）不以為然，並重申若美方持續升高貿易施壓，不排除限制對美國出口電力及關鍵礦產。加拿大官員則淡化特朗普的發言，強調安大略省仍是美國最重要的貿易夥伴之一，雙方經濟聯繫緊密。

此番言論正值美加貿易戰急遽升溫之際。美國日前宣布對約200億美元（約1,568億港元）加拿大商品課徵50%關稅，涵蓋啤酒、乳酪、電子產品等多項商品；加拿大總理卡尼（Mark Carney）則宣布，自9月8日起將對約200億美元美國商品祭出對等報復性關稅，涉及鋼鐵、鋁、農產品及家電等700多項商品。

墨西哥灣更名「美國灣」

事實上，這並非特朗普首次提出更改地理名稱。2025年，他曾簽署行政命令，將美國官方文件中的「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）更名為「美國灣」（Gulf of America）。不過，專家指出，即使美國政府更改國內官方名稱，也不代表其他國家或國際社會必須採用，因此象徵意義大於實際效力。

分析人士認為，特朗普再度以象徵性議題向加拿大施壓，反映雙方貿易談判陷入僵局，也顯示美加關係持續惡化。隨著雙方關稅措施即將生效，外界憂心北美供應鏈及跨境經貿往來將受到進一步衝擊。