IG掌舵人加州出庭 承認「休息一下」安全功能過去極少青少年使用

社交媒體Instagram(IG)掌舵人周二(25日)在Meta旗下社交平台被指控誘使兒童成癮的訴訟庭審中表示，在Instagram限制使用時間的安全功能設為預設前，幾乎沒有青少年主動使用這項功能。

路透社等報道，自2018年起執掌Instagram的Adam Mosseri否認美國各州對Meta提出的指控。各州批評Instagram拖延近3年，直到2024年9月才將「休息一下」(Take a Break)功能設為青少年用戶的預設設定。

Mosseri在加州奧克蘭聯邦法院出庭作證時，面對科羅拉多州律師Jason Slothouber的質詢，他承認在Instagram將這項功能改為預設前，使用「休息一下」的青少年比例僅有個位數百分比。