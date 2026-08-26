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出版：2026-Aug-26 15:32
更新：2026-Aug-26 15:32

IG掌舵人加州出庭 承認「休息一下」安全功能過去極少青少年使用

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Instagram掌舵人Adam Mosseri

Adam Mosseri周二作供後離開法院。(路透社)

社交媒體Instagram(IG)掌舵人周二(25日)在Meta旗下社交平台被指控誘使兒童成癮的訴訟庭審中表示，在Instagram限制使用時間的安全功能設為預設前，幾乎沒有青少年主動使用這項功能。

路透社等報道，自2018年起執掌Instagram的Adam Mosseri否認美國各州對Meta提出的指控。各州批評Instagram拖延近3年，直到2024年9月才將「休息一下」(Take a Break)功能設為青少年用戶的預設設定。

Mosseri在加州奧克蘭聯邦法院出庭作證時，面對科羅拉多州律師Jason Slothouber的質詢，他承認在Instagram將這項功能改為預設前，使用「休息一下」的青少年比例僅有個位數百分比。

「休息一下」功能旨在提醒用戶在設定的一定時間後關閉Instagram。Mosseri在2021年12月推出這項功能的一篇網誌中估計，早期測試顯示開啟功能的青少年用戶中有超過90%選擇維持開啟。他這次作供時表示：「多數青少年不想要這項功能，但我們無論如何都決定推行。」

Mosseri是這宗由美國29個州聯合提出的訴訟中的核心證人，專家稱這是迄今針對社交媒體對年輕用戶影響的最大法律考驗。

Instagram掌舵人Adam Mosseri Instagram掌舵人Adam Mosseri

社交媒體｜各州擬要求處以Meta 2000億美元民事罰款

其中加州、科羅拉多州、肯塔基州及新澤西州等4州指控Meta設計社交平台讓年輕用戶成癮，引發焦慮、抑鬱甚至自殺傾向，同時在安全性方面誤導消費者。

29個州均指出，Meta在13歲以下兒童使用旗下平台時，不當收集並使用個人資料，違反聯邦法律。各州表明可能會尋求近2,000億美元(約1.56萬億港元)的民事罰款。

這次受外界關注的審訊進入第2周，預計將持續到9月下旬。

Mosseri周三將繼續作證，Meta創辦人兼行政總裁朱克伯格預計也將出庭作證，但具體時間暫不清楚。

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