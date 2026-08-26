熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
國際
出版：2026-Aug-26 17:51
更新：2026-Aug-26 17:51

墨西哥奔牛節2死11傷 男子遭牛角刺穿胸口濺血 長髮女被撞拋飛(有片)

分享：
墨西哥奔牛節2死11傷

墨西哥奔牛節造成2死11傷，一名女子鬥牛拋起。(互聯網)

墨西哥特拉斯卡拉州瓦曼特拉(Huamantla)奔牛節年年舉行年年危險，但仍有人冒險挑戰憤怒狂牛。今年的奔牛節於上周六(22日)舉行，不幸地造成2死11傷，死者分別29歲和57歲。網上片段可見，一名長髮女子被狂牛拋飛，再從其背部跌落地，狂牛再用頭頂向她。這名女子幸運地能及時起身，逃過一劫。

今年的奔牛節有21頭鬥牛被放到街上，29歲的Juan Manuel Filomeno Herrera擠在人群中，但試圖躲避公牛時不慎跌倒，遭牛狂撞，現場群眾的歡呼聲頓變尖叫聲。報道指，他被牛角刺穿胸部和大腿，遭拖離現場時留下血路，送院搶救無效。另一名死者為57歲的Luis Xolocotzi Ramirez，他因頭部和胸部受傷死亡。

墨西哥奔牛節2死11傷 墨西哥奔牛節2死11傷 墨西哥奔牛節2死11傷 墨西哥奔牛節2死11傷 墨西哥奔牛節2死11傷 墨西哥奔牛節2死11傷 墨西哥奔牛節2死11傷 墨西哥奔牛節2死11傷 墨西哥奔牛節2死11傷 墨西哥奔牛節2死11傷 墨西哥奔牛節2死11傷 墨西哥奔牛節2死11傷 墨西哥奔牛節2死11傷

1953年起舉行奔牛節 民眾質疑應否保留

瓦曼特拉自1953年起舉行奔牛節，該市亦是墨西哥重要的鬥牛及養牛地區之一。今次是瓦曼特拉奔牛節8年來再次發生死亡事件，引起大眾質疑延續這種危險傳統的價值。有網民問傳統究竟何時會變成「不假思索、暴力和疏忽」，而當傳統演變至此，是否仍值得持續傳下去。

達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖）

ADVERTISEMENT

【送置富Malls「裝」可愛摺疊環保袋】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務