墨西哥奔牛節2死11傷 男子遭牛角刺穿胸口濺血 長髮女被撞拋飛(有片)

墨西哥特拉斯卡拉州瓦曼特拉(Huamantla)奔牛節年年舉行年年危險，但仍有人冒險挑戰憤怒狂牛。今年的奔牛節於上周六(22日)舉行，不幸地造成2死11傷，死者分別29歲和57歲。網上片段可見，一名長髮女子被狂牛拋飛，再從其背部跌落地，狂牛再用頭頂向她。這名女子幸運地能及時起身，逃過一劫。

今年的奔牛節有21頭鬥牛被放到街上，29歲的Juan Manuel Filomeno Herrera擠在人群中，但試圖躲避公牛時不慎跌倒，遭牛狂撞，現場群眾的歡呼聲頓變尖叫聲。報道指，他被牛角刺穿胸部和大腿，遭拖離現場時留下血路，送院搶救無效。另一名死者為57歲的Luis Xolocotzi Ramirez，他因頭部和胸部受傷死亡。