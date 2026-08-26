國際刑事法院院長赤根智子批制裁無理　日本執政自民黨人稱不敢得罪美國

美國政府對國際刑事法院（ICC）加強制裁，對包括院長的日本代表赤根智子實施制裁，赤根今日（26日）舉行視像記者會，指美國的制裁無理，並會對抗相關不利因素。另外日本媒體指日本政府至今僅表達遺憾，原因是政府以至執政自民黨都不敢得罪美國。 赤根智子今日在海牙，透過視像與日本記者召開記者會。赤根表示在記者會表示，在美國首先對其他ICC法官進行制裁時，已有「下一個到我」的心理準備，但是在事實發生時，當然仍感到驚訝。她透露目前是信用卡已無法使用。她在表示：「雖然我個人確實無緣無故地受到制裁，但作為國際刑事法院院長，我首先必須保護國際刑事法院。也必須保護員工。通過保護國際刑事法院，這世界上法治的最後堡壘，確保世界法治不會衰落。」她表示，在今日見到有超過7.5萬人的聯署，覺得很鼓舞。

赤根促日本政府明確表態支持ICC 赤根智子又呼籲，日本政府應繼續支持國際刑事法院：「我希望日本明確表態，日本將繼續支持國際刑事法院，絕對不會退出。日本有很多鄰國都是國際刑事法院的成員國或締約國，我認為這些國家都在關注日本的動向。全世界都在關注日本是否會屈服於這些壓力，還是會與這些鄰國合作，共同支持國際刑事法院。」不過日本首相高市早苗在之前一日的記者會上被問到向美國抗議時表示：「我們會在適當的時候，採取必要措施與美國接觸。現在就說『我們會這樣做』或『我們有這些憂慮』會暴露我們的底牌。」

日本媒體指，日本未敢向美國強硬抗議，只表達對制裁「遺憾」。日本跨黨派的議員小組，對政府「令人遺憾」的回應失望並發表緊急聲明，敦促日本政府應向美國「明確抗議」制裁，並要求美國「撤銷制裁」。有日本的國際法專家指「赤根女士只是在履行她作為該組織負責人的職責。而且，是日本政府邀請她擔任國際刑事法院院長，如果他們只是發表『非常遺憾』之類的克制評論而不提供任何支持，那麼未來就不會有日本人願意在國際組織中擔任最高職位。」有政府官員指：「日美同盟非常重要。我們別無選擇，只能以符合國家利益的方式作出回應。」而有自民黨成員坦率地承認：「我們害怕美國，害怕特朗普總統」、「每個人都太害怕而不敢發聲。」