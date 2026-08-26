法航空服員長期返夜班吸二手煙 患乳癌獲法院判為職業病創首例

法國一名女性空服員打官司勝訴，讓乳癌被認定為職業病，創下法國航空業首例。 法院裁定，法國航空(Air France)前空服員Sophie Lainault長期從事夜間工作，並暴露於二手煙環境，認為她患上乳癌與工作有關，裁定屬於職業病。如此裁決，可能為類似申訴開創先例。 現年59歲、居於法國西南部昂格萊(Anglet)的Lainault表示，她希望這次勝訴能幫助其他女性，「這是我最深切的願望，希望能為至今可能仍不敢(爭取)的其他女性開路」。 她說，她1989年至2019年任職法航，先後擔任空服員及長途航班座艙長，累積飛行時間超過1萬2,600小時，其中夜間飛行時數超過6,500小時。

職業病｜長期夜間工作 暴露於輻射及二手煙 屬風險因素 法國西南部城市拜雍(Bayonne)法院上月初作出裁決，裁定Lainault罹患的癌症具有職業因素。法院指出，夜間工作、暴露於游離輻射及二手煙的環境影響下。法航直到2000年才全面禁煙。法院表示，沒有其他遺傳或生活方式相關因素可以解釋到Lainault患癌的原因。但負責職業病評估及認定的兩個地區委員會早前作出結論，認為兩者之間沒有關連。

職業病｜事主：裁決可以讓我提前退休 乳癌並未列入法國官方職業病清單，這意味著患者要爭取本身的癌症被認定為職業病，可能面臨漫長且艱辛的法律程序。 Lainault表示，這項裁決讓她可以提前退休，在法國民主工會聯盟成員支持下，她為爭取這項職業病認定，奮鬥了2年半。代表律師指出，這項法院裁決確立了法律先例。部分研究顯示，經常輪值夜班的女性患癌風險可能較高。 職業病｜法航回應 法航表示，他們並非本案當事人，也未接獲法院裁決理由的通報。法航強調：「員工在工作中的健康及安全是絕對優先的事項。」

職業病｜護士患乳癌也獲判為職業病 2023年，法國一名值夜班長達28年且曾暴露於輻射的護士，也成功讓她的乳癌被認定為職業病。數據顯示，乳癌每年在法國造成近1.3萬人死亡，是法國女性癌症死亡的首要原因。