人氣乳酪雪糕店登陸倫敦掀瘋狂排隊潮 苦等3小時一杯要逾百元惹議

澳洲人氣自助乳酪雪糕品牌Yo-Chi近日在倫敦諾丁山(Notting Hill)開設英國首間分店，隨即掀起搶購潮，大批民眾連日大排長龍，有人聲稱要等3個鐘才能進店，在社交平台引發熱議。有人認為產品名不副實、太貴，亦有品牌支持者力撐其魅力無可取代。 Yo-Chi創立於2012年，由澳洲億萬富豪斯圖爾(Manny Stul)創辦。品牌表示，過去收到數以千計來自英國消費者的留言、訊息及影片，不少人曾在澳洲旅遊時品嘗過產品，亦有人透過網絡認識品牌，因此決定進軍英國市場。 有人清晨6點半開始排隊

據報道，分店開幕當日已有來自伯明翰、高雲地利及埃塞克斯等地的顧客專程到場，部分人更於清晨6點半開始排隊。網上流傳片段顯示，人龍一度綿延至肯辛頓高街(High Street Kensington)方向，場面相當誇張；該店開業近一周後，排隊情況仍未見明顯緩和。 面對瘋狂排隊現象，不少網民感到難以理解。有TikTok創作者笑稱自己成為「排隊特派員」，即場向網民更新人龍移動情況。亦有澳洲網民對英國民眾的熱情感到震驚，直言「只是乳酪雪糕而已」。

有網民自言「無論開甚麼店，我都不會排這麼長的隊」，形容情況「瘋狂」。澳洲網紅Adrian與Haydon亦留言說：「作為澳洲人，這實在太不可思議。如果想在英國賺錢，不如開一間Yo-Chi吧？」 每100克收費2.7鎊 Yo-Chi採取自助形式經營，以重量計價，每100克收費2.7鎊。顧客可選擇雲呢拿、朱古力或招牌酸乳酪等雪糕底，再自由添加乾果、果仁、蛋糕碎、曲奇、麻糬、果醬及水果珠等配料。由於按重量收費，一份甜品最終價格一般介乎10至15.5英鎊(約105至163港元)。有網民認為產品「完全不值這個價錢」、「被嚴重高估的乳酪雪糕加昂貴配料」、「生活成本危機下，人們怎麼還負擔得起這麼貴的甜品？」

網民︰我保證它就只是普通乳酪雪糕 支持者則認為Yo-Chi有過人之處。TikTok用戶Lucy Sedgwick表示：「從未在澳洲生活或旅行過的人，可能不明白Yo-Chi登陸英國的重要性。Yo-Chi是澳洲最偉大的出口產品。」她更稱，即使價格不菲，「你真的不會在意它賣多少錢」。但亦有澳洲人留言稱：「我家距離Yo-Chi只有5分鐘路程，我保證它就只是普通乳酪雪糕」。 被人與Labubu及Stanley保溫杯相提並論 另有人認為現象與Labubu及Stanley保溫杯熱潮相似，主要是出於「錯失恐懼症」(FOMO)及社交媒體帶來的羊群效應。有網民直言：「如果規定不能把乳酪雪糕拍照或上載社交媒體，相信一半人都不會排隊。」