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出版：2026-Aug-26 23:45
更新：2026-Aug-26 23:45

西藏尼泊爾泥石流｜尼泊爾山洪引發泥石流 增至95死逾380遊客失蹤(有片)

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尼泊爾山洪引發泥石流 增至95死逾380遊客失蹤

尼泊爾山洪暴發引發泥石流，摧毀多條村莊。(美聯社)

尼泊爾與西藏邊境的波特科西河周三(26日)發生嚴重山洪暴發和泥石流，沖毀尼泊爾多條村莊，死亡人數增至95人、93人受傷。尼泊爾旅遊局稱，最少384名遊客失蹤，當中有291名外國人。失蹤外國人包括105名印度人、17名馬來西亞人、12名英國人和4名南非人，也有來自澳洲和荷蘭。南韓傳媒引述外交部稱，8名南韓人失聯，他們參與一座水力發電廠興建，另有10人受困。美國駐尼泊爾大使館稱，最少3名美國公民失蹤。

尼泊爾：地震引起

尼泊爾外長希西爾稱，當地時間早上8時37分左右發生地震，隨後引發山崩進而導致山洪暴發，重災區為拉蘇瓦縣。一名居住在加德滿都的內地商人向英國廣播公司(BBC)稱，其物流公司在受災地區有7輛貨櫃車，所有工作人員均為尼泊爾人，目前失聯。他又說，偶爾會有土石流或山崩特別是雨季，但這次似乎很嚴重。

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