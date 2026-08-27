魯比奧知會盟友以制裁施壓 傳美中期選舉前不再攻伊

美伊局勢繼續反覆，美國較早時宣布對伊朗展開「經濟孤立行動」之際，多家傳媒引述消息稱，美國國務卿魯比奧向盟友表示，美國暫不打算再軍事打擊伊朗，目前傾向透過制裁及海上封鎖等手段持續向伊朗施壓，並據報政策將維持至中期選舉前。另一方面，伊朗則正與阿曼商討在霍爾木茲海峽建立安全海上通道的臨時框架。另有報道指，美國最快本周安排因伊朗戰事而撤離的外交人員重返中東地區多國使館。

美國新聞網站Axios引述美國官員及消息人士指，魯比奧近日向多國外長表示，華府現階段希望避免軍事衝突升級，因此暫不會對伊朗發動新的攻擊行動；但美方將繼續加強經濟壓力，包括實施海上封鎖措施，同時盡可能確保石油能經霍爾木茲海峽輸往國際市場。有美國官員透露，政策方向預計至少維持至11月美國中期選舉，但若伊朗率先發動襲擊，美方仍保留採取軍事行動的可能。