魯比奧知會盟友以制裁施壓 傳美中期選舉前不再攻伊

美伊局勢繼續反覆，美國較早時宣布對伊朗展開「經濟孤立行動」之際，多家傳媒引述消息稱，美國國務卿魯比奧向盟友表示，美國暫不打算再軍事打擊伊朗，目前傾向透過制裁及海上封鎖等手段持續向伊朗施壓，並據報政策將維持至中期選舉前。另一方面，伊朗則正與阿曼商討在霍爾木茲海峽建立安全海上通道的臨時框架。另有報道指，美國最快本周安排因伊朗戰事而撤離的外交人員重返中東地區多國使館。
美國新聞網站Axios引述美國官員及消息人士指，魯比奧近日向多國外長表示，華府現階段希望避免軍事衝突升級，因此暫不會對伊朗發動新的攻擊行動；但美方將繼續加強經濟壓力，包括實施海上封鎖措施，同時盡可能確保石油能經霍爾木茲海峽輸往國際市場。有美國官員透露，政策方向預計至少維持至11月美國中期選舉，但若伊朗率先發動襲擊，美方仍保留採取軍事行動的可能。
美國總統特朗普則在社交平台表示，霍爾木茲海峽國際水域內的水雷已被清除或引爆，美國正透過太空軍持續監察海峽狀況，並對伊朗的布雷行動採取「零容忍」立場。
俄媒指美伊達停火協議
俄羅斯傳媒引述巴基斯坦及伊朗軍方消息報道，美國與伊朗已就停火達成協議，內容包括保障霍爾木茲海峽航行自由，預計未來數天正式公布。伊朗傳媒引述接近談判團隊的消息人士稱，德黑蘭希望透過巴基斯坦向美方傳達其有關霍爾木茲海峽的立場及談判條件。
另一方面，伊朗外長阿拉格齊周二與阿曼外交大臣巴德爾舉行會談，會後發表聯合聲明，透露雙方已討論一項臨時框架，計劃在霍爾木茲海峽設立安全海上通道。伊朗副外長加里巴巴迪表示，根據兩國達成的諒解，進入波斯灣的商船航線將經過伊朗水域，而駛離波斯灣的航線則會途經阿曼及伊朗水域。隨著美國宣布新一輪制裁措施，德黑蘭市內有民眾擔心物價進一步上升及燃料供應受影響，多個加油站出現車龍。伊朗外交部批評美方制裁是對國際法及《聯合國憲章》的威脅，強調沒有任何國家能夠接受此類霸凌行為。美國在中東地區的盟友之一、有份斡旋美伊談判的卡塔爾表示，美方最新宣布對伊朗的制裁屬單邊性，強調當務之急是恢復航行自由，令霍爾木茲海峽回復戰前開放狀態。