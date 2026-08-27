尼泊爾泥石流增至270死 西藏3死558失蹤 李強抵災場指揮(更新)

尼泊爾北部接壤西藏地區發生毀滅性泥石流洪災，導致尼泊爾一側數以百計人員失蹤(路透社)

【12:48更新】 尼泊爾國家減少災害風險管理局發布的統計數據，該國已找到165具遇難者遺體，另有826人失蹤。

【16:42更新】 新華社報道，受總書記習近平委托，國務院總理李強率有關方面負責人員，於今日(8月27日)下午抵達西藏吉隆縣吉隆鎮泥石流受災區域，指導搶險救災工作，看望搶險救援人員和受災安置群眾。

【17:20更新】 尼泊爾警方稱，當局已在尼泊爾境內發現了270具屍體。

【10:35更新】 央視報道，​​​​初步統計截至今日(27日)上午8時，西藏泥石流排查發現3人死亡，558人失蹤，其中外籍人員260人，另成功搜救熱索村民2人。

中國與尼泊爾邊境昨日(26日)早上發生山洪，引發泥石流，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡及失聯。兩地合共最少160人死亡、超過600人失蹤。尼泊爾至今增至157人死亡，41人受傷，另外約403人失蹤，當中包括大量外國遊客，尼泊爾當局預計死亡人數會攀升。

泥石流沖毀多條村鎮，至少19座橋樑，以及接近40公里長的道路，造成嚴重災情。尼泊爾警方晚上表示，在重災區拉蘇瓦地區找到157具罹難者遺體，41人受傷，正在醫院接受治療。尼泊爾官員早前表示，有403人下落不明；包括341名外國公民，當中有133名前往西藏朝聖的印度人，47名美國人、34名澳洲人、33名英國人及24名加拿大人。