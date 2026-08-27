西藏尼泊爾泥石流至少160死 西藏一側增至3死558人失蹤(更新)

【10:35更新】央視報道，初步統計截至今日(27日)上午8時，西藏泥石流排查發現3人死亡，558人失蹤，其中外籍人員260人，另成功搜救熱索村民2人。
中國與尼泊爾邊境昨日(26日)早上發生山洪，引發泥石流，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡及失聯。兩地合共最少160人死亡、超過600人失蹤。尼泊爾至今增至157人死亡，41人受傷，另外約403人失蹤，當中包括大量外國遊客，尼泊爾當局預計死亡人數會攀升。
泥石流沖毀多條村鎮，至少19座橋樑，以及接近40公里長的道路，造成嚴重災情。尼泊爾警方晚上表示，在重災區拉蘇瓦地區找到157具罹難者遺體，41人受傷，正在醫院接受治療。尼泊爾官員早前表示，有403人下落不明；包括341名外國公民，當中有133名前往西藏朝聖的印度人，47名美國人、34名澳洲人、33名英國人及24名加拿大人。
नेपाल दुखद घड़ी के अंदर सबसे सुंदर तस्वीर ❤️ pic.twitter.com/PIfvHcr2jH— Sagar Kumar “Sudarshan News” (@KumaarSaagar) August 26, 2026
衛星影像前後對比超震撼
根據 Planet Labs 對衛星影像的分析所進行的初步研究顯示，在尼泊爾-中國拉蘇瓦加迪口岸約20公里東北方向的尼泊爾-中國邊界發生冰雪岩石滑坡，導致倫德河(Lhende Khola)發生伴隨巨石的洪水。
警方正將受災地區的居民疏散到安全地帶。救援行動正在與各機構和當地居民合作進行。救援隊也在清理被洪水阻斷的道路。 尼泊爾外交部長希希爾·卡納爾表示，初步報告顯示，地震引發了雪崩，這可能是造成毀滅性洪水的原因。目前，各方正在密切關注事態發展。
Planet Labs को स्याटेलाइट तस्बिरको विश्लेषणका आधारमा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट नेपाल-चीन रसुवागढी नाकाबाट करिब २० किलोमिटर उत्तरपूर्व नेपाल-चीन सिमानामा गएको हिम-चट्टान पहिरोका कारण ल्हेन्दे खोलामा गेग्य्रानसहितको बाढी आएको देखिएको छ। pic.twitter.com/kCAo9O1Zb0— NDRRMA (@NDRRMA_Nepal) August 26, 2026