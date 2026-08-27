日本醫院院長被控性侵女病人 涉性玩具塞下體辯稱「採集細胞」

在日本東京開設「荻窪國際醫院」的75歲院長名醫范育仁，來自台灣的他涉嫌在診間對20多歲女病人做出未經同意的性行為，涉嫌將性玩具放入女方下體，昨天（8月26日）被捕。面對指控，他辯稱「是為了採集細胞」。
范育仁在日本醫界有多年執業經驗，1983年在日本長崎大學醫學部畢業後，再取得醫學博士學位，先在長崎大學附屬醫院婦產科任職，後轉往三和中央醫院精神科擔任醫局長，也曾任婦產科及精神科醫生，及東京世界貿易中心診所院長，跨科別的醫療經驗豐富，他也加入日本產科婦人科學會、日本精神神經學會及日本組織療法醫會，在日本醫療界具一定的地位。
診治時房間僅二人
2023年6月他在東京荻窪站附近創立「荻窪國際醫院」，服務內容涵蓋婦科、內科及身心科，並以多語言醫療服務作為特色，他「五聲道」的語言能力，協助了不少居住日本的外國病人求醫。近日一名20多歲的女病者報警指控，范育仁涉嫌在某天中午為她診治時，房間內只有她們兩人，對方涉嫌在未獲她同意的情況下，將一個性玩具放入她的下體，導致她身心受創。
范育仁被捕時坦承曾觸碰該名女病人的下半身，也承認有使用相關「玩具」，但否認性侵犯行為。他辯解：「使用該物品是醫療的一部分，目的是細胞採集」，警方目前持續調查案件，將釐清當時雙方的互動經過、診療內容及所使用器具的用途，同時確認女病人是否曾在事前同意相關行為，以判斷是否涉及刑事責任，「荻窪國際醫院」目前已停業。
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