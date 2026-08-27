日本醫院院長被控性侵女病人 涉性玩具塞下體辯稱「採集細胞」

在日本東京開設「荻窪國際醫院」的75歲院長名醫范育仁，來自台灣的他涉嫌在診間對20多歲女病人做出未經同意的性行為，涉嫌將性玩具放入女方下體，昨天（8月26日）被捕。面對指控，他辯稱「是為了採集細胞」。

范育仁在日本醫界有多年執業經驗，1983年在日本長崎大學醫學部畢業後，再取得醫學博士學位，先在長崎大學附屬醫院婦產科任職，後轉往三和中央醫院精神科擔任醫局長，也曾任婦產科及精神科醫生，及東京世界貿易中心診所院長，跨科別的醫療經驗豐富，他也加入日本產科婦人科學會、日本精神神經學會及日本組織療法醫會，在日本醫療界具一定的地位。