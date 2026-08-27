「台灣最強高中生」Ray被美國超市列入黑名單 違規直播被捕

「台灣最強高中生」Ray（許宸睿）近日與朋友在美國的某間沃爾瑪(Walmart)直播被報警，警方到場後表示兩人已被超市列入黑名單，被警員當場帶場及短暫拘留，但Ray不改網紅本色，被帶上警車前還在拍片。

據了解，Ray與友人直播途中警方突然出現，當場告知兩人，已被這間超市發布正式的非法侵入驅逐令，未來不得再進入任何一家分店，否則可能觸犯刑事相關規定，Ray等人錯愕表示，過去約2年期間都曾多次前往沃爾瑪，未曾被驅逐過。警方則解釋，先前他們可能在警員抵達前就已經離開，因此沒有遭到正式驅離。