「台灣最強高中生」Ray被美國超市列入黑名單 違規直播被捕

「台灣最強高中生」Ray（許宸睿）近日與朋友在美國的某間沃爾瑪(Walmart)直播被報警，警方到場後表示兩人已被超市列入黑名單，被警員當場帶場及短暫拘留，但Ray不改網紅本色，被帶上警車前還在拍片。
據了解，Ray與友人直播途中警方突然出現，當場告知兩人，已被這間超市發布正式的非法侵入驅逐令，未來不得再進入任何一家分店，否則可能觸犯刑事相關規定，Ray等人錯愕表示，過去約2年期間都曾多次前往沃爾瑪，未曾被驅逐過。警方則解釋，先前他們可能在警員抵達前就已經離開，因此沒有遭到正式驅離。
律師制止拍攝 警員「網開一面」
據悉，這次遭到禁止進入的原因，是未經該超市同意便在店內直播，Ray與友人被帶走後一度被短暫拘留，不過Ray仍不改網紅本色，拿出手機拍攝TikTok影片，律師出面制止後，他仍表示想要「記錄一下」，現場處理的警員「網開一面」並未阻止拍攝，甚至配合讓他完成相關影像紀錄。
相關影片及事件曝光後，在台灣網路社群引發不少討論，有網友認為應該遵守當地規定及場所規範，不認同Ray的行為，留言表示「真的好丟臉」、「真的是丟台灣人的臉」，也有人留言希望他能記取這次經驗，往後在海外活動時尊重當地規範。
事件在網路上持續延燒，Ray遭沃爾瑪超市列入黑名單的原因，以及後續是否會衍生其他法律問題，也成為網友關注焦點。
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