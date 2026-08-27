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出版：2026-Aug-27 10:48
更新：2026-Aug-27 10:48

婦人頭頂大鍋遮雨被雷劈　全身冒煙倒地身亡(有片)

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婦人頭頂大鍋遮雨被雷劈，全身冒煙倒地身亡。(X)

婦人頭頂大鍋遮雨被雷劈，全身冒煙倒地身亡。(X)

印度恰蒂斯加爾邦早前發生一宗恐怖致命意外。一名婦人因天雨，抬起一個大鍋舉在頭上遮雨趕路，懷疑因大鍋金屬導電，天空一道雷電擊中她頭上的大鍋，令她整個人瞬間冒煙倒地斃命。

綜合報道，事發於當地周日(23日)中午，蒙格利縣45歲婦人Geeta Bai Patel去田地忙完農務回家時，因下著大雨，她就抬著一個大鍋在頭上遮雨。網上影片顯示，當時婦人行經村莊主要道路期間，天空突然劈下一道雷電，正正擊中她頭上的大鍋，她整個人瞬間冒煙倒地。

天空突然劈下一道雷電，正正擊中她頭上的大鍋。(X) 婦人整個人瞬間冒煙倒地。(X) 婦人整個人瞬間冒煙倒地。(X)

印度近日多宗雷擊奪命

家屬得知後隨即將她送醫搶救，但婦人到院後已經返魂乏術。這不是印度近來唯一的電擊奪命案例，早在事故前一天、22日晚上，同樣在恰蒂斯加爾邦，高雷拉彭德拉馬爾瓦希縣有一對夫妻因為雷擊死亡；在比哈爾邦班卡縣，則有3名婦女冒雨插秧時被雷劈死。根據香港天文台的雷暴中注意事項，其中一項提到切勿接觸天線、水龍頭、水管、鐵絲網或其他類似金屬裝置。

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