婦人頭頂大鍋遮雨被雷劈　全身冒煙倒地身亡(有片)

印度恰蒂斯加爾邦早前發生一宗恐怖致命意外。一名婦人因天雨，抬起一個大鍋舉在頭上遮雨趕路，懷疑因大鍋金屬導電，天空一道雷電擊中她頭上的大鍋，令她整個人瞬間冒煙倒地斃命。

綜合報道，事發於當地周日(23日)中午，蒙格利縣45歲婦人Geeta Bai Patel去田地忙完農務回家時，因下著大雨，她就抬著一個大鍋在頭上遮雨。網上影片顯示，當時婦人行經村莊主要道路期間，天空突然劈下一道雷電，正正擊中她頭上的大鍋，她整個人瞬間冒煙倒地。