婦人頭頂大鍋遮雨被雷劈　全身冒煙倒地身亡(有片)

印度恰蒂斯加爾邦早前發生一宗恐怖致命意外。一名婦人因天雨，抬起一個大鍋舉在頭上遮雨趕路，懷疑因大鍋金屬導電，天空一道雷電擊中她頭上的大鍋，令她整個人瞬間冒煙倒地斃命。
綜合報道，事發於當地周日(23日)中午，蒙格利縣45歲婦人Geeta Bai Patel去田地忙完農務回家時，因下著大雨，她就抬著一個大鍋在頭上遮雨。網上影片顯示，當時婦人行經村莊主要道路期間，天空突然劈下一道雷電，正正擊中她頭上的大鍋，她整個人瞬間冒煙倒地。
印度近日多宗雷擊奪命
家屬得知後隨即將她送醫搶救，但婦人到院後已經返魂乏術。這不是印度近來唯一的電擊奪命案例，早在事故前一天、22日晚上，同樣在恰蒂斯加爾邦，高雷拉彭德拉馬爾瓦希縣有一對夫妻因為雷擊死亡；在比哈爾邦班卡縣，則有3名婦女冒雨插秧時被雷劈死。根據香港天文台的雷暴中注意事項，其中一項提到切勿接觸天線、水龍頭、水管、鐵絲網或其他類似金屬裝置。
🚨 MUNGELI, CHHATTISGARH | WOMAN KILLED IN LIGHTNING STRIKE— contentkikamii (@contentkikamii) August 24, 2026
A 46-year-old woman was killed after lightning struck her while she was returning home from the fields in Pandarbhatha village, Mungeli.
The incident reportedly took place on Sunday afternoon. The woman identified as… pic.twitter.com/j01mSnAc18