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出版：2026-Aug-27 11:43
更新：2026-Aug-27 11:43

男子挑釁持刀者「來捅我」　下一秒被一刀取命(慎入/有片)

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男子挑釁持刀者「來捅我」，下一秒被一刀取命。(疑兇Jonathan Hamby。X)

男子挑釁持刀者「來捅我」，下一秒被一刀取命。(疑兇Jonathan Hamby。X)

美國喬治亞州亞特蘭大發生一宗持刀殺人事件。事發於當地周日(23日)下午約4時，在亞特蘭大環城公路一間超巿附近，一名29歲男子遭當街捅死，54歲疑兇被捕，他更被揭過去曾有30次被捕記錄，目前正因三年多前另一宗罪行處於緩刑期間，引發社會議論。

根據網上影片顯示，54歲男子Jonathan Hamby當時雙手持刀，情緒激動，不時揮動手中利器，正與兩名男子爭拗，包括29歲受害男子Ramon Harris。據目擊者描述，3人事前發生爭執，Ramon Harris向持刀者反覆挑釁「來捅我」。Jonathan Hamby隨即被激怒衝向Ramon Harris，並揮刀刺中對方頸部。Ramon Harris呆在當場，頸部血流如注，未幾跪在地上。報道指，Ramon Harris被送上擔架時仍有意識，在送院後因傷重不治身亡。警方隨後到場，將Jonathan Hamby制服拘捕。

54歲男子Jonathan Hamby當時雙手持刀，情緒激動。(X) Jonathan Hamby隨即被激怒衝向Ramon Harris，並揮刀刺中對方頸部。(X) Ramon Harris呆在當場，頸部血流如注，未幾跪在地上。(X) Ramon Harris呆在當場，頸部血流如注，未幾跪在地上。(X) Ramon Harris呆在當場，頸部血流如注，未幾跪在地上。(X) 警方隨後到場，將Jonathan Hamby制服拘捕。(X)

疑兇有大量犯罪前科及精神病史

亞特蘭大警察局表示，Jonathan Hamby有大量的犯罪記錄，曾有30次拘捕記錄，疑犯正處於一宗嚴重襲擊案的假釋期間，3月被勒令在獲釋後30天內接受精神健康評估，並接受精神健康緩刑監督。警方指，Jonathan Hamby與死者之前並不認識，目前被控謀殺等多項罪名。他周一(24日)放棄首次出庭，下次上庭日期為9月15日。

亞特蘭大市長Andre Dickens質疑，被捕人Jonathan Hamby擁有大量犯罪前科的重犯，並且有精神病史，為何會再次處於危害公眾的位置，認為需要審視現時有關行為健康、累犯和公共安全的系統。

警告：影片內容涉及暴力行為，或會令人情緒不安

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