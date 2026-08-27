男子挑釁持刀者「來捅我」　下一秒被一刀取命(慎入/有片)

美國喬治亞州亞特蘭大發生一宗持刀殺人事件。事發於當地周日(23日)下午約4時，在亞特蘭大環城公路一間超巿附近，一名29歲男子遭當街捅死，54歲疑兇被捕，他更被揭過去曾有30次被捕記錄，目前正因三年多前另一宗罪行處於緩刑期間，引發社會議論。

根據網上影片顯示，54歲男子Jonathan Hamby當時雙手持刀，情緒激動，不時揮動手中利器，正與兩名男子爭拗，包括29歲受害男子Ramon Harris。據目擊者描述，3人事前發生爭執，Ramon Harris向持刀者反覆挑釁「來捅我」。Jonathan Hamby隨即被激怒衝向Ramon Harris，並揮刀刺中對方頸部。Ramon Harris呆在當場，頸部血流如注，未幾跪在地上。報道指，Ramon Harris被送上擔架時仍有意識，在送院後因傷重不治身亡。警方隨後到場，將Jonathan Hamby制服拘捕。