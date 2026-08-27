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出版：2026-Aug-27 12:38
更新：2026-Aug-27 12:38

窮困行乞婦人過世　好心鄰居助收屍竟發現300萬元鉅款(有片)

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窮困行乞婦人過世，好心鄰居助收屍竟挖出300萬元現金。(X)

窮困行乞婦人過世，好心鄰居助收屍竟挖出300萬元現金。(X)

印度卡納塔克邦曼迪亞縣(Mandya)地區一名長期靠行乞維生、獨居於簡陋租屋的老婦日前被發現離世，好心的鄰居隨後到其家中收屍及清理，意外發現有大量裝滿現金的袋子，初步估計金額高達300萬盧比(約24.5萬港元)，引發社區熱議。

綜合報道，當地老婦Hoor Unnisa長期於當地靠行乞渡日，生活極為低調簡樸，據指兩年前其未婚的姊妹過世後，同樣未婚的她便一直獨自租屋居住，於24日因高齡相關的健康問題不幸離世，由好心的鄰居發現幫忙收屍，事後亦進入其住所幫忙清理遺物，赫然發現屋內藏有約20至30個裝滿紙鈔的袋子。民眾當日初步清點了其中一部分，金額已多達80萬至90萬盧比(約6.5萬至7.3萬港元)。初步估計，等到所有袋子清點完畢，總金額應會超過300萬盧比。

離世婦人的屋內藏有約20至30個裝滿紙鈔的袋子。(X) 民眾當日初步清點了其中一部分，金額已多達80萬至90萬盧比(約6.5萬至7.3萬港元)。(X) 離世婦人的屋內藏有約20至30個裝滿紙鈔的袋子。(X) 已聯絡老婦親屬繼承財產。(X)

已聯絡老婦親屬繼承財產

由於Hoor Unnisa生前看似清苦且仰賴救濟，這筆鉅款的出現引發鄰里熱烈討論。大家都好奇，這筆錢是她多年乞討積攢的血汗錢，抑或是另有其他來源。為確保這批現金的安全，居民已將這筆現金暫時移交給當地的清真寺代為保管，並已聯絡Hoor Unnisa的親屬。地方領袖表示，剩餘的現金袋會在親屬抵達現場後共同開箱接續完成最終清點，之後再處理繼承與財產歸屬事宜。

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