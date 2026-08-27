窮困行乞婦人過世　好心鄰居助收屍竟發現300萬元鉅款(有片)

印度卡納塔克邦曼迪亞縣(Mandya)地區一名長期靠行乞維生、獨居於簡陋租屋的老婦日前被發現離世，好心的鄰居隨後到其家中收屍及清理，意外發現有大量裝滿現金的袋子，初步估計金額高達300萬盧比(約24.5萬港元)，引發社區熱議。
綜合報道，當地老婦Hoor Unnisa長期於當地靠行乞渡日，生活極為低調簡樸，據指兩年前其未婚的姊妹過世後，同樣未婚的她便一直獨自租屋居住，於24日因高齡相關的健康問題不幸離世，由好心的鄰居發現幫忙收屍，事後亦進入其住所幫忙清理遺物，赫然發現屋內藏有約20至30個裝滿紙鈔的袋子。民眾當日初步清點了其中一部分，金額已多達80萬至90萬盧比(約6.5萬至7.3萬港元)。初步估計，等到所有袋子清點完畢，總金額應會超過300萬盧比。
已聯絡老婦親屬繼承財產
由於Hoor Unnisa生前看似清苦且仰賴救濟，這筆鉅款的出現引發鄰里熱烈討論。大家都好奇，這筆錢是她多年乞討積攢的血汗錢，抑或是另有其他來源。為確保這批現金的安全，居民已將這筆現金暫時移交給當地的清真寺代為保管，並已聯絡Hoor Unnisa的親屬。地方領袖表示，剩餘的現金袋會在親屬抵達現場後共同開箱接續完成最終清點，之後再處理繼承與財產歸屬事宜。
Ấn Độ : Hơn 3 triệu rupee tiền mặt bên trong ngôi nhà thuê của bà Hoor Unnisa – một cụ bà sống một mình tại Mandya và kiếm sống bằng nghề ăn xin. Sau khi bà qua đời.Số tiền này đã được bàn giao cho nhà thờ Hồi giáo Guthalu để chờ người thân của bà đến. pic.twitter.com/n3YE5q4N1d— ACD NEWS (@Leminhmobihome) August 25, 2026