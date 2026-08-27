大象被流放300公里外　負傷踏上回鄉之路　網民痛心「牠只想回家」(有片)

在野生動物棲地與人類生存空間不斷衝突下，動物往往都被犧牲。馬來西亞吉蘭丹州一隻野生大象早前因為肚餓而闖入農園，被當局捕捉後「流放」到了300公里外的一處森林，這隻大象近日在公路上被發現，牠負傷連日走了300公里，正踏上返鄉之旅，重回牠的原本棲息地，事件令大批網民感到痛心，引發關注。

綜合報道，這隻原本住在馬來西亞吉蘭丹州的成年雄性野象名叫「Sulong Chalil」，前陣子因為肚子餓闖入農園吃農作物，令農民非常困擾，結果被當局捕捉並運到300公里外霹靂州的宜力森林。詎料自17日開始，有民眾反映在公路上看見一個龐大卻孤獨的身影，經網民反覆比對特徵，確認牠就是被「流放」的Sulong。令網民心痛的是，Sulong的右前腳已經明顯受傷，拖著一拐一拐的步伐，沿途靠著自己找食物果腹，牠沒有導航也沒有同伴，憑著不可思議的本能，精準地朝著原本棲息地的方向前進，估計牠穿越了險峻的山脈，默默跋涉逾300公里。