大象被流放300公里外　負傷踏上回鄉之路　網民痛心「牠只想回家」(有片)

在野生動物棲地與人類生存空間不斷衝突下，動物往往都被犧牲。馬來西亞吉蘭丹州一隻野生大象早前因為肚餓而闖入農園，被當局捕捉後「流放」到了300公里外的一處森林，這隻大象近日在公路上被發現，牠負傷連日走了300公里，正踏上返鄉之旅，重回牠的原本棲息地，事件令大批網民感到痛心，引發關注。
綜合報道，這隻原本住在馬來西亞吉蘭丹州的成年雄性野象名叫「Sulong Chalil」，前陣子因為肚子餓闖入農園吃農作物，令農民非常困擾，結果被當局捕捉並運到300公里外霹靂州的宜力森林。詎料自17日開始，有民眾反映在公路上看見一個龐大卻孤獨的身影，經網民反覆比對特徵，確認牠就是被「流放」的Sulong。令網民心痛的是，Sulong的右前腳已經明顯受傷，拖著一拐一拐的步伐，沿途靠著自己找食物果腹，牠沒有導航也沒有同伴，憑著不可思議的本能，精準地朝著原本棲息地的方向前進，估計牠穿越了險峻的山脈，默默跋涉逾300公里。
網民：牠只是想家而已
報道指，牠現身處霹靂州宜力東西大道，不少駕駛者都表示遇到Sulong，汽車駛經時都會停下或減速以免生危險。霹靂州野生動物及國家公園局表示，將每天早晚各監測一次，同時採取驅趕行動，引導Sulong返回森林，此外，亦已安排獸醫進行評估，以進一步了解牠的傷勢及是否需要後續治療。當局提醒經過宜力東西大道蒂蒂旺沙休息站附近的駕駛人士，提前約5公里開始減速，提高警惕，同時提醒民眾，如果發現野生大象出現在路旁，不要停車、下車或靠近拍攝，更不要喂食或挑釁，並遵從執法人員及工作人員的指示，避免發生意外。看著牠在公路上蹣跚前行的背影，網上掀起了一片心疼的聲音：「好心就送他回鄉，這麼老了又受傷」、「是人類的錯」，亦有許多人一路替Sulong打氣：「加油，再走一點點就到家了！」、「牠真的只是想家而已」。
Gajah liar bernama Sulong Chalil di Malaysia viral setelah berjalan jauh untuk kembali ke habitat asalnya di Gua Musang, Kelantan. Sulong sebelumnya dipindahkan ke hutan Gerik, Perak untuk mencegah konflik dengan warga.— VivaCoid (@VIVAcoid) August 26, 2026
Namun, gajah tersebut justru meninggalkan lokasi dan… pic.twitter.com/d9ScVScg6Q
Per kemarin, Sulong udah sampe kawasan Jeli, Kelantan 🐘— dans 🔰 (@danskuss) August 26, 2026
Yang menarik di sini the way he walked across the street and dodged cars 🥹
Kalo dia beneran dendam mestinyaa udah di geprekk itu mobil-mobil an 😭
He is such a gentleman OMG! 🥹🥹 https://t.co/donIsxtoBL pic.twitter.com/IDqqHPTMOT