美國司法部聲稱2018年被中國黑客攻擊能源部NASA參議院等機構

美國政府8月26日宣布，成功破壞一項被指與中國有關的黑客行動，涉案黑客自2018年起持續入侵美國多個敏感政府機構及關鍵網路，包括司法部、NASA、聯邦儲備系統（Fed）及美國參議院等。
《路透社》引述美國司法部表示，這次行動鎖定名為「QScan」及「QTRouter」的兩個黑客平台，當局已依法查扣相關網域。根據司法部提交的宣誓書，黑客目標還包括美國能源部、衛生及公共服務部、國家衛生研究院（NIH），以及美國和南韓4間沒有公開名字的企業。
調查顯示，相關黑客至少從2018年開始，利用自行開發的工具攻擊美國及全球各地的關鍵基礎設施與敏感網路。其中，2019年8月，黑客曾鎖定NASA網路，企圖利用VPN漏洞取得存取權限，但最終未能成功。
成功入侵實驗室及衛生研究院
美國司法部指出，2024年9月，黑客成功入侵美國能源部旗下3座未具名實驗室、國家衛生研究院，以及衛生及公共服務部旗下機構與一間美國安全設備製造商。黑客並多次針對美國國防承包商、金融機構及大學發動攻擊，其中部分攻擊在2024年5月成功竊取資料。
今年3月，黑客更進一步掃描美國參議院及一間醫院的網路漏洞，並嘗試入侵，但部分行動未成功。美國司法部表示，兩個黑客平台由江蘇省南京市「南京新玖維網路科技有限公司」營運，客戶包括國家安全部及解放軍。
中國駐美國大使館︰中國政府堅決反對並依法打擊
對於美方指控，中國駐美國大使館發言人表示，對美方司法部聲明中的具體細節並不清楚，但強調「中國政府堅決反對並依法打擊一切形式的網路攻擊。」
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