美國司法部聲稱2018年被中國黑客攻擊能源部NASA參議院等機構

美國政府8月26日宣布，成功破壞一項被指與中國有關的黑客行動，涉案黑客自2018年起持續入侵美國多個敏感政府機構及關鍵網路，包括司法部、NASA、聯邦儲備系統（Fed）及美國參議院等。

《路透社》引述美國司法部表示，這次行動鎖定名為「QScan」及「QTRouter」的兩個黑客平台，當局已依法查扣相關網域。根據司法部提交的宣誓書，黑客目標還包括美國能源部、衛生及公共服務部、國家衛生研究院（NIH），以及美國和南韓4間沒有公開名字的企業。

調查顯示，相關黑客至少從2018年開始，利用自行開發的工具攻擊美國及全球各地的關鍵基礎設施與敏感網路。其中，2019年8月，黑客曾鎖定NASA網路，企圖利用VPN漏洞取得存取權限，但最終未能成功。