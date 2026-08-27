微軟共同創辦人蓋茨（Bill Gates）8月26日發表長達6千字文章，直指AI與機械人技術快速發展，將導致「許多工作永遠消失」，並警告全球政府恐怕還沒有準備好面對AI帶來的巨大衝擊，更提出「人類保留區」概念。
蓋茨發表題為《動盪的AI時代已經到來，我們做出的選擇至關重要》的長文，文中表示隨著AI及機械人能力持續提升，人類可能必須重新劃定「哪些工作可以交給機器、哪些工作必須留給人類」。
他進一步提出「人類保留區」概念，將其比喻為自然保護區，「我喜歡『人類保留區』這個詞，因為它讓我想到自然保護區，我們明明可以在那裡起屋、修路，但我們選擇不這麼做，因為失去它的代價太大。」
非所有工作以效率及成本作唯一標準
蓋茨認為，並非所有工作都應以效率或成本作為唯一標準，尤其涉及人與人之間情感交流的職業。他以父親生前接受照護的經歷為例。蓋茨的父親6年前因阿茲海默症去世，他回憶，當時照顧父親的醫療人員所提供的關懷具有無法取代的人性。
比起AI是否會取代工作，蓋茨更擔心政府與全球制度能否跟上科技變化。他指出，AI將影響的領域遠遠超出就業市場，包括國家安全、教育、稅制、能源、選舉、公共衛生、金融體系、執法、交通，以及水資源與資訊科技系統等，「AI將需要更多、更多的準備。」蓋茨指出，全球最優先的任務，是建立一套國內與國際層面的AI治理框架。
正安排11月與習近平會面
蓋茨認為，美中之間需要一定程度的合作，他並透露，其團隊正努力安排11月與國家主席習近平會面，希望討論全球如何共同降低AI日益增加的風險。
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