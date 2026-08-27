微軟共同創辦人蓋茨（Bill Gates）8月26日發表長達6千字文章，直指AI與機械人技術快速發展，將導致「許多工作永遠消失」，並警告全球政府恐怕還沒有準備好面對AI帶來的巨大衝擊，更提出「人類保留區」概念。

蓋茨發表題為《動盪的AI時代已經到來，我們做出的選擇至關重要》的長文，文中表示隨著AI及機械人能力持續提升，人類可能必須重新劃定「哪些工作可以交給機器、哪些工作必須留給人類」。

他進一步提出「人類保留區」概念，將其比喻為自然保護區，「我喜歡『人類保留區』這個詞，因為它讓我想到自然保護區，我們明明可以在那裡起屋、修路，但我們選擇不這麼做，因為失去它的代價太大。」