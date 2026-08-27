中尼泥石流從何而來？ 地質學家指600米闊巨冰斷裂釀冰崩「如炸彈轟炸」

中國西藏與尼泊爾邊境昨日山洪暴發引發泥石流，造成重大傷亡，兩地增至最少168人死亡、近1400人失蹤。美國地質調查局一度表示，當地錄得黎克特制4.4級地震，但其後澄清是泥石流引起的震動，當時滑坡釋放的能量相當於規模5.2地震。既然沒有地震，當日天氣亦明朗，泥石流從何而來？有地質學家和冰川學家初步分析，此次巨災很可能是一塊600米闊的巨大冰體從冰川上崩落，由超過1000米高處傾瀉而下所引發，這現象被稱為「冰崩」（ice avalanche）。

加拿大卡加利大學地質學家丹尼爾·舒加爾（Daniel Shugar）研究衛星圖像分析事件，「看起來該地區的冰川基本上是俐落斷成兩截，導致巨冰自谷底上方垂直墜落，垂直落差超過1000米，最終落到谷底。谷底看起來像被炸彈炸過一樣，全是破碎冰川的沈積物。」但他表示，現在排除其他因素導致此次山洪暴發還為時過早。舒加爾說，昨日一塊寬約609米的冰塊從冰川上斷裂，冰水混合物落到谷底。據他估計，這塊冰塊是從約5181米的高處墜落的，落差約1219米。

同樣參與衛星分析的英國登地大學冰川學家西蒙庫克指出，本就在高海拔山區的龐大冰體蘊含極高位能，冰體一旦斷裂，下墜時的強大衝擊力會將寒冰直接撞擊、粉碎為移動速度極快的危險流體。