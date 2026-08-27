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出版：2026-Aug-27 15:26
更新：2026-Aug-27 15:26

西藏尼泊爾泥石流｜泥石流從何而來？ 地質學家指600米闊巨冰斷裂釀冰崩「如炸彈轟炸」

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尼泊爾發生泥石流(圖)，洪流從山區傾瀉而下，波及接壤的中國西藏吉隆口岸。(路透社)

尼泊爾發生泥石流(圖)，洪流從山區傾瀉而下，波及接壤的中國西藏吉隆口岸。(路透社)

中國西藏與尼泊爾邊境昨日山洪暴發引發泥石流，造成重大傷亡，兩地增至最少168人死亡、近1400人失蹤。美國地質調查局一度表示，當地錄得黎克特制4.4級地震，但其後澄清是泥石流引起的震動，當時滑坡釋放的能量相當於規模5.2級地震。既然沒有地震，當日天氣亦明朗，泥石流從何而來？有地質學家和冰川學家初步分析，此次巨災很可能是一塊600米闊的巨大冰體從冰川上崩落，由超過1000米高處傾瀉而下所引發，這現象被稱為「冰崩」（ice avalanche）。

尼泊爾發生泥石流(圖)，洪流從山區傾瀉而下，波及接壤的中國西藏吉隆口岸。(路透社) 尼泊爾發生泥石流(圖)，洪流從山區傾瀉而下，波及接壤的中國西藏吉隆口岸。(路透社) 尼泊爾發生泥石流(圖)，洪流從山區傾瀉而下，波及接壤的中國西藏吉隆口岸。(路透社) 尼泊爾發生泥石流(圖)，洪流從山區傾瀉而下，波及接壤的中國西藏吉隆口岸。(路透社) 西藏日喀則市吉隆縣泥石流現場空拍。（圖／新華社） 尼泊爾北部接壤西藏地區發生毀滅性泥石流洪災，導致尼泊爾一側數以百計人員失蹤(路透社) 尼泊爾北部接壤西藏地區發生毀滅性泥石流洪災，導致尼泊爾一側數以百計人員失蹤(路透社) 尼泊爾北部接壤西藏地區發生毀滅性泥石流洪災，導致尼泊爾一側數以百計人員失蹤(路透社) 中尼邊境泥石流增至160人死亡，逾600人失蹤包括大量外國旅客。(AP) 尼泊爾山洪引發泥石流 增至95死逾380遊客失蹤 尼泊爾山洪引發泥石流 增至95死逾380遊客失蹤 尼泊爾山洪引發泥石流 增至95死逾380遊客失蹤 受尼泊爾泥石流波及 西藏3死265人失聯 受尼泊爾泥石流波及 西藏3死265人失聯 吉隆口岸尼泊爾一側遭泥石流吞沒。（圖／翻攝新黃河） 尼泊爾山洪引發泥石流 增至95死逾380遊客失蹤 尼泊爾山洪引發泥石流 增至95死逾380遊客失蹤 尼泊爾山洪引發泥石流 增至95死逾380遊客失蹤 尼泊爾山洪引發泥石流 增至95死逾380遊客失蹤 尼泊爾山洪引發泥石流 增至95死逾380遊客失蹤

加拿大卡加利大學地質學家丹尼爾·舒加爾（Daniel Shugar）研究衛星圖像分析事件，「看起來該地區的冰川基本上是俐落斷成兩截，導致巨冰自谷底上方垂直墜落，垂直落差超過1000米，最終落到谷底。谷底看起來像被炸彈炸過一樣，全是破碎冰川的沈積物。」但他表示，現在排除其他因素導致此次山洪暴發還為時過早。舒加爾說，昨日一塊寬約609米的冰塊從冰川上斷裂，冰水混合物落到谷底。據他估計，這塊冰塊是從約5181米的高處墜落的，落差約1219米。

同樣參與衛星分析的英國登地大學冰川學家西蒙庫克指出，本就在高海拔山區的龐大冰體蘊含極高位能，冰體一旦斷裂，下墜時的強大衝擊力會將寒冰直接撞擊、粉碎為移動速度極快的危險流體。

相當於規模5.2級地震衝擊

法國格勒諾伯-阿爾卑斯大學地貌學家克里斯汀庫克表示，當地地震監測儀器顯示，當地時間26日上午8時40分左右，有一大團物質突然向山下急速位移，隨後立刻偵測到代表洪水的「流體訊號」：「結合當地的地理資訊與衛星影像，我們初步研判這極可能是一場岩冰崩落，並在沿下游推進的過程中變成洪流。」

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