法國康城男子駕車撞向電車站　造成最少2死

法國康城發生懷疑隨機襲擊的事故，一名26歲俄羅斯出生的移民，在周三（26日）晚故意駕車撞向當地一個火車站外的電車站，據報至少2人死亡及多人受傷。

據法國媒體報道事件發生在星期三的夜晚10時15分左右，26歲在俄羅斯出生，名字叫伊巴謙（Ibrahim）的男子在附近的酒吧與人爭執，其後他駕駛寶馬跑車撞向當地一個主要火車站外的電車站，造成最少2人死亡及多人受傷。據報死傷者多數為外國籍，包括阿富汗、埃及及孟加拉等。法國當局未有列為恐怖襲擊，康城市長在電台上表示事件可能是一場爭執導致的暴力事件。報道指，在事發前伊巴謙在附近酒吧外繞圈並不時在響咹。