法國康城男子駕車撞向電車站　造成最少2死

法國康城發生懷疑隨機襲擊的事故，一名26歲俄羅斯出生的移民，在周三（26日）晚故意駕車撞向當地一個火車站外的電車站，據報至少2人死亡及多人受傷。
據法國媒體報道事件發生在星期三的夜晚10時15分左右，26歲在俄羅斯出生，名字叫伊巴謙（Ibrahim）的男子在附近的酒吧與人爭執，其後他駕駛寶馬跑車撞向當地一個主要火車站外的電車站，造成最少2人死亡及多人受傷。據報死傷者多數為外國籍，包括阿富汗、埃及及孟加拉等。法國當局未有列為恐怖襲擊，康城市長在電台上表示事件可能是一場爭執導致的暴力事件。報道指，在事發前伊巴謙在附近酒吧外繞圈並不時在響咹。
🔴😳 Une attaque à la voiture-bélier a fait au moins 1 mort et 10 blessés à Caen, près de la gare, la nuit dernière.— Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) August 27, 2026
Le suspect, Ibrahim I., 26 ans, né en Russie, est soupçonné d’avoir foncé sur un abribus après une altercation dans un bar voisin, avant d’être arrêté à… pic.twitter.com/AMLukuDkqH
執法部門指無跡象與恐怖主義有關
據當地檢察官表示：「我們已就預謀殺人和持械故意暴力犯罪展開調查。目前，雖然調查才剛剛開始，但尚無跡象表明此案與恐怖主義有關。」警方指伊巴謙有多項交通違規的紀錄，但未有他有恐怖主義動機的資料。2名死者中，第1人在當晚已證實死亡，而另一人在今早證實不治。
有目擊者表示：「那些被車撞的人當時都坐在車站旁邊。那輛車是一輛黑色寶馬，從對面高速駛過來，把所有人都撞倒了。到處都是傷者，地上到處都是屍體……我周圍都是傷者，旁邊還有屍體……都是些不到26歲的年輕人。」
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) August 27, 2026
2 people killed and 8 wounded in a car-ramming attack in Caen, France tonight.
A man born in Russia, named Ibrahim I., deliberately drove a car into a group of people waiting at a bus stop. pic.twitter.com/0NhSkR3rtl