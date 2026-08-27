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出版：2026-Aug-27 17:14
更新：2026-Aug-27 17:14

法國康城男子駕車撞向電車站　造成最少2死

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法國康城發生駕車撞人事故。(影片截圖)

法國康城發生懷疑隨機襲擊的事故，一名26歲俄羅斯出生的移民，在周三（26日）晚故意駕車撞向當地一個火車站外的電車站，據報至少2人死亡及多人受傷。

據法國媒體報道事件發生在星期三的夜晚10時15分左右，26歲在俄羅斯出生，名字叫伊巴謙（Ibrahim）的男子在附近的酒吧與人爭執，其後他駕駛寶馬跑車撞向當地一個主要火車站外的電車站，造成最少2人死亡及多人受傷。據報死傷者多數為外國籍，包括阿富汗、埃及及孟加拉等。法國當局未有列為恐怖襲擊，康城市長在電台上表示事件可能是一場爭執導致的暴力事件。報道指，在事發前伊巴謙在附近酒吧外繞圈並不時在響咹。

執法部門指無跡象與恐怖主義有關

據當地檢察官表示：「我們已就預謀殺人和持械故意暴力犯罪展開調查。目前，雖然調查才剛剛開始，但尚無跡象表明此案與恐怖主義有關。」警方指伊巴謙有多項交通違規的紀錄，但未有他有恐怖主義動機的資料。2名死者中，第1人在當晚已證實死亡，而另一人在今早證實不治。

有目擊者表示：「那些被車撞的人當時都坐在車站旁邊。那輛車是一輛黑色寶馬，從對面高速駛過來，把所有人都撞倒了。到處都是傷者，地上到處都是屍體……我周圍都是傷者，旁邊還有屍體……都是些不到26歲的年輕人。」

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