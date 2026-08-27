日本石川縣富山縣豪雨來襲 多處洪水為患 民眾：水淹至胸前(有片/更新)

【17:50更新】截至下午，石川縣羽咋市、志賀町、寶達志水町、中能登町、富山縣冰見市，已降級為「第3級大雨警報」。
截至下午3時，石川縣羽咋市約有80戶水浸，市內多處道路積水。菅池町40戶、千石町30戶以及神子原町部分住宅，因土石流及塌樹阻斷道路而陷入孤立。
石川縣內因大雨引發土石流，導致部分地區道路中斷、無法通行。寶達志水町多處發生土石流。截至下午2時半，所司原地區有25戶共59人、走入地區有31戶共62人、見砂地區有7戶共10人，共計63戶131人無法通行。因羽咋市國道415號因倒木及土石流阻斷，菅池町全數23戶54人、千石町全數20戶40人，以及神子原町的部分住戶無法通行。
JR七尾線羽咋車站上午水浸，部分路段被積水淹浸，看不見路軌。上午9時半，羽咋市柳橋町附近行經羽咋高校前的道路水浸，有汽車被淹至車頭燈下方。流經附近的子浦川水勢湍急且濁黃，水位逼近橋面下方。部分商店停車場積水。石川縣中能登町截至上午8時，已接獲多宗水浸報告。
石川縣中能登町末坂地區一名50多歲男子表示：「河水溢出來淹到路上。我從8年前就住在這裡，從沒見過這麼嚴重的雨勢。」
截至下午3時，富山縣冰見市發生14宗土石流、4宗路樹倒塌，長坂地區及阿尾地區等地，也接獲「發生土石流導致房屋倒塌」通報。市府接獲多宗「水淹至胸部高」的緊急求救通報。
截至下午1時，富山縣冰見市因道路積水，消防接獲多宗「受困車內無法逃生」的求救通報。
富山縣冰見市阿尾發生土石流，山邊一幢木造住宅嚴重傾斜，1樓部分遭壓毀，屋頂上有傾倒的樹木橫壓其上。
氣象廳官員表示，本月29日鋒面雖會南下至太平洋一側，但隨後在30日及31日，鋒面將再度從日本海一側延伸至本州附近，降雨日數恐將延長。
日本氣象廳周四(27日)早上對石川縣羽咋市、志賀町、寶達志水町、中能登町、富山縣冰見市發布最高級別的「5級大雨特別警報」，多處河流暴漲，發生多宗土石流災害。
氣象廳指出，受到暖濕空氣流入以及上空冷空氣等影響，自周四凌晨起，發達的雨雲持續移入北陸地區一帶。凌晨3時過後，富山縣西部、石川縣加賀及能登地區接連豪雨來襲。石川縣猛烈降雨，清晨5時半左右發布「記錄性短時間大雨」氣象速報。
富山縣冰見市針對全市約1萬7,100戶、共計逾4萬人發布警報，呼籲注意周遭狀況，立即前往安全地點暫避。日本氣象資訊網站tenki.jp指出，當颱風或局部豪雨等導致洪水災害的危險性極高時，氣象廳便會發布「5級大雨特別警報」。
日本豪雨｜24小時降雨量 富山縣冰見市331.5毫米
北陸地區持續受雨雲籠罩，截至上午11時的1小時內，福井縣勝山市錄得41毫米雨量，石川縣白山市達40毫米雨量。截至上午11時的24小時累積雨量，富山縣冰見市331.5毫米、石川縣羽咋市325.5毫米、石川縣寶達志水町244.5毫米，均創有記錄以來的新高。
日本豪雨｜預計至周五北陸地區將持續強降雨
石川縣及富山縣正遭遇前所未見的豪雨，多地河流氾濫、多處被洪水淹浸。石川縣、富山縣及新潟縣部分地區亦發布「4級土砂災害危險警報」，對土石流等災害嚴加戒備。北陸地區預計至周五(28日)，仍將持續落下豪雨。
受大雨影響，富山市學校停課，射水市所有中小學亦停課。陸路交通方面，JR冰見線、城端線、高山線全日停駛，北陸新幹線運作正常，未有延誤。
此外，從北海道到九州廣泛地區，大氣狀態極度不穩定，截至周五預計仍有強降雨。關東甲信、東海及九州北部亦可能出現極端豪雨。
截至周五中午為止的24小時累積雨量，北陸地區預計達200毫米；關東甲信、新潟縣、東北及東海地區預計達150毫米；北海道及近畿地區預計達120毫米。
羽咋市大変な事になってます— ザカリア (@zakariaAli693) August 27, 2026
千葉の件もありましたし、絶対に甘く見ないで避難してください
😰💔💔💔
世界に変化が起きています。そうだろ?#石川県 #豪雨 #石川県#羽咋市#線状降水帯 pic.twitter.com/5TzBHs9450
目が覚めてこれは避難できない— 姉御とやさしい麦茶 (@yasashisa_max) August 26, 2026
川氾濫してるし、避難所いくより垂直避難
午前5時40分頃#石川県#羽咋市#線状降水帯 pic.twitter.com/rss9a6rDkX