日本石川縣富山縣豪雨來襲 多處洪水為患 民眾：水淹至胸前(有片/更新)

石川縣內因大雨引發土石流，導致部分地區道路中斷、無法通行。寶達志水町多處發生土石流。截至下午2時半，所司原地區有25戶共59人、走入地區有31戶共62人、見砂地區有7戶共10人，共計63戶131人無法通行。因羽咋市國道415號因倒木及土石流阻斷，菅池町全數23戶54人、千石町全數20戶40人，以及神子原町的部分住戶無法通行。

截至下午3時，石川縣羽咋市約有80戶水浸，市內多處道路積水。菅池町40戶、千石町30戶以及神子原町部分住宅，因土石流及塌樹阻斷道路而陷入孤立。

JR七尾線羽咋車站上午水浸，部分路段被積水淹浸，看不見路軌。上午9時半，羽咋市柳橋町附近行經羽咋高校前的道路水浸，有汽車被淹至車頭燈下方。流經附近的子浦川水勢湍急且濁黃，水位逼近橋面下方。部分商店停車場積水。石川縣中能登町截至上午8時，已接獲多宗水浸報告。

石川縣中能登町末坂地區一名50多歲男子表示：「河水溢出來淹到路上。我從8年前就住在這裡，從沒見過這麼嚴重的雨勢。」

截至下午3時，富山縣冰見市發生14宗土石流、4宗路樹倒塌，長坂地區及阿尾地區等地，也接獲「發生土石流導致房屋倒塌」通報。市府接獲多宗「水淹至胸部高」的緊急求救通報。