Twitter重新上線　新團隊指馬斯克早已放棄名字

在美國維珍尼亞成立的一間初創公司「藍鳥營運」，在今日（27日）宣布推出一個全部的社交平台「Twitter.now」，並指馬斯克（Elon Musk）當初收購Twitter改名為X後，已放棄「Twitter」及「Tweet」的名字，並指他們目標是要重建這個「公共廣場」。

藍鳥營運由前Twitter的知識產權律師Stephen Coates領導。Coates接受訪問時表示：「我們是一間小公司，但我們有投資者，也有產品。我們已經等了好幾個月才等到產品發布，我們不會再等。」他們與X仍有法律訴訟，不過Coates表示他們會開始提供服務。Twitter.now將平台的目標定為「建立一個以信任、透明和用戶選擇為核心的公共平台」。在網站的聲明：「藍鳥營運正在重新啟用X公司棄用的名字，並以信任為基礎重建。我們不是X公司，也與X公司沒有任何關聯。」