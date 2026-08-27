澳洲少女性行為突昏迷2天後不治 疑遭「勒頸」窒息

澳洲近60%年輕人稱性愛時曾有勒頸經驗。(資料圖片)

澳洲悉尼警方正調查一名16歲少女在性愛過程中疑似窒息死亡事件。該少女周日(23日)被發現昏迷在一住宅內送院搶救，留醫至周二不治。消息人士稱，她在性行為期間遭勒頸，導致窒息昏迷。暫時未有人被捕。

報道指，在周日下午5時45分，警方接報指在悉尼北部海灘住宅區Elanora Heights一住所內，發現一名女孩昏迷不醒。救護員抵達現場發現她沒有反應，由直升機送到醫院搶救，但延至周二晚不治離世。消息人士指，警方獲悉當時性行為經雙方同意。