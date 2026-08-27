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出版：2026-Aug-27 19:06
更新：2026-Aug-27 19:06

澳洲少女性行為突昏迷2天後不治 疑遭「勒頸」窒息

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澳洲少女性行為突昏迷2天後不治 疑遭「勒頸」窒息

澳洲近60%年輕人稱性愛時曾有勒頸經驗。(資料圖片)

澳洲悉尼警方正調查一名16歲少女在性愛過程中疑似窒息死亡事件。該少女周日(23日)被發現昏迷在一住宅內送院搶救，留醫至周二不治。消息人士稱，她在性行為期間遭勒頸，導致窒息昏迷。暫時未有人被捕。

報道指，在周日下午5時45分，警方接報指在悉尼北部海灘住宅區Elanora Heights一住所內，發現一名女孩昏迷不醒。救護員抵達現場發現她沒有反應，由直升機送到醫院搶救，但延至周二晚不治離世。消息人士指，警方獲悉當時性行為經雙方同意。

澳洲警察

澳洲悉尼警方正調查一名16歲少女性愛期間窒息死亡事件。(資料圖片)

澳洲年輕人性愛勒頸呈上升趨勢

聯邦政府社會服務部長普利伯塞克(Tanya Plibersek)關注涉及年輕人性愛勒頸的上升趨勢，形容令人極度憂慮；她受訪時指，近60%年輕人稱最近在性愛中曾有勒頸經驗。她又說，勒頸沒有安全方式，呼籲家長和學校使用任何機會與年輕人直接對談。她直言年輕人透過色情片等資訊獲取性教育。聯邦獨立議員Zali Steggall表示，這一「令人震驚的消息」凸顯了全國教育運動的必要性，以解決厭女問題，並教導人們建立互相尊重的關係。她認為社交網的色情資訊和男性圈內容導致「性窒息」情況上升。

「性同意」倡導者Chanel Contos表示，上述女孩的死亡是可以避免的，色情內容公司「手上沾滿鮮血」。她指出，「主流色情作品經常描繪對女性的暴力行為——掌摑、掐脖子和其他虐待——同時還把女性描繪成享受或接受這種行為。今次不會是這類悲劇的第一宗，也不會是最後一宗。」

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