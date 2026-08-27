中尼邊境泥石流｜尼泊爾男挖廁坑爬出地面遇「泥牆」沖走 芒果樹卡著撿回一命

中國與尼泊爾邊境發生泥石流災難，尼泊爾警方周四(27日)下午5時更新當地遇難者人數，較1小時前的332人攀升至359人。當局指失蹤人數仍未能核實，逾650名外國人失聯。有報道指超過1,500人失蹤，有官員稱發現生還者機會僅1%。中國西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸方面，目前核實3人死亡，另有最少558人失蹤，當中260人為外籍人士。尼泊爾生還者憶述事發一刻，有人眼看家人被洪水沖走，另有一名24歲工人大難不死；他當時正在一間興建房屋挖廁所坑洞，爬出地面時山洪已湧至，被一道泥石流牆沖走。他以為無命之際被一棵芒果樹卡著，與死神擦身而過。

中尼邊境泥石流｜聽見嘶嘶聲 地面工人大喊逃走 死裡逃生工人Bibek Kumal向路透社稱，當時他正在一間興建房屋外挖掘約1.5米深的廁所糞坑，聽見奇怪的嘶嘶聲，地面的其他工人則大喊，叫他爬出坑洞逃命。他才剛開始奔跑，一道夾帶洪水、泥漿與岩石的巨牆轟然襲來，將他往下游沖走，幸被一棵芒果樹攔住。他說：「幸好我卡在芒果樹上，要是沒有那棵樹，我早就被沖走了。」他其後獲救起，他因遭洪水與巨石撞擊，右腿受傷。

中尼邊境泥石流｜妻子在眼前被沖走 有居民向《加德滿都郵報》稱，洪水像接近100米高的海浪湧來，瞬間摧毀整個市集；他與數十人逃跑到附樹林，後面有超過300輛汽車和貨車在檢查站等候過關，全部被沖走，完全沒有預警。報道指，洪水湧至時，波特科西河(Bhotekoshi river、中國稱波曲河)沿岸居民像日常般幹活，區內沒有下雨，完全不知危險到來。68歲的Keshav Prasad Baral指，大量泥漿一下子湧入其住所，他試圖抓住妻子的手，帶她逃往天台，妻子卻在他眼前被泥流沖走淹沒。他在數小時後獲直升機救起。他悲痛表示：「我的妻子仍埋在泥漿下，她已經走了。」

中尼邊境泥石流｜尼泊爾官員：如天降海嘯 尼泊爾救災中心負責人Bishal Nath Upreti形容今次災難如「天降海嘯」，如此巨大流石，所經之處全部東西都被沖走，接近40至50公里長的沿途全部村莊被夷平。專家相信是冰川崩塌墮河引發洪水，美國探測到當地出現等同5.2級地震的震盪。有專家指，即使當局發出警告，居民選擇有限，「奔跑沒有用，駕車也來不及」，因泥石與水高速流動形成致命組合「像液態混疑土」；唯一方法是爬上山，最少要20呎(約6米)高。