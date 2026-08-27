女教師與14歲學生發生關係30次 近40年後被揭發罪成

英國倫敦北部芬奇利(Finchley)基督學院(Christ’s College)前化學教師鮑文(Sally-Anne Bowen)被裁定於1980年代後期猥褻侵犯兩名男學生罪成。現年65歲的鮑文被陪審團裁定7項猥褻侵犯控罪成立，將於11月20日判刑。 控方指，鮑文當年約25歲，在該所男校任教化學，與兩名年僅14至15歲的學生發展不恰當關係。其中一名事主向法庭表示，他與鮑文維持數月關係，期間曾到她家中，並與她發生性關係約20至30次。他一直視對方為女朋友，更相信「她愛我，我也愛她」。 據稱，雖然第一名男學生並非鮑文班上的學生，但鮑文仍主動接近他，經常一起吃午餐聊天，有時更乘搭校巴一同回家。控方指，她令男生覺得自己受到特別對待。

事主一直以為是戀愛關係 案件在多年後才曝光，據報原因在於事主一直將事件保密，因為鮑文不斷向他灌輸必須保守秘密的觀念。他說：「我從來沒有向任何人提過這件事」，又稱「因為我一直保持沉默，她之後很多年仍然可以繼續教書。」

其母親當年曾懷疑兩人關係有異，曾致電鮑文查問，但遭否認。後來母親再聯絡學校時，被告知鮑文已離職，但沒有獲得任何解釋。事主多年後首次向伴侶透露事件，在對方鼓勵下報警。 另一學生見紀律聆訊報道後才挺身而出 另一名事主則表示，自己15歲時在其他男同學慫恿下，曾在咖啡店與鮑文接吻一次。他多年來沒有投訴，直至2022年鮑文因相關指控接受教師監管機構(TRA)紀律聆訊，該名男子從網上看到相關資料後，在妻子及家人鼓勵下決定出面作供。

多名前學生亦向法庭形容鮑文言行越界。一名前學生表示，她經常把課堂話題由化學轉到性話題，「她的行為更像是我們的朋友，而不是老師」。他又指鮑文曾與學生討論不同性姿勢，甚至令有關內容成為整節課的焦點。控方亦指，鮑文經常穿著短而緊身的裙子，並曾向學生展示色情雜誌上的模特兒照片，聲稱自己的私密部位與照片中的模特兒相似。 審訊期間，鮑文否認8項控罪，並形容有關指控是「完全捏造」。她又聲稱自己患有一種當年未被診斷出的疾病，令性交困難及疼痛。不過陪審團最終未接納其說法，裁定她涉及兩名男學生的7項猥褻侵犯控罪成立。