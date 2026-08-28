中尼邊境泥石流災難 增至逾360死 恐達2000人失蹤

中國與尼泊爾邊境發生泥石流災難，尼泊爾警方昨下午5時更新當地遇難者人數，攀升至359人。泥石流摧毀不少村莊，當局指失蹤人數仍未能核實。有報道指超過1,500人失蹤，有官員稱發現生還者機會僅1%。尼泊爾旅遊委員會昨稱，據初步統計，644名遊客在山洪中失聯，包括來自約30個國家的517名外國遊客和127名尼泊爾本國遊客。外交部發言人林劍說，尼泊爾災區有近100名中國公民失聯。中國西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸方面，昨日核實3人死亡，另有558人失蹤，當中260人為外籍人士。

總理李強赴災區指導救災 國家主席習近平高度重視並作出重要指示，要求各地各部門爭分奪秒挺進災區，全力以赴開展搶險救援。新華社稱，習近平委託國務院總理李強率有關方面負責官員，於昨日下午抵達吉隆縣吉隆鎮泥石流受災區域，指導搶險救災工作，看望搶險救援人員和受災安置群眾。央視報道，記者跟隨第一批141人救援隊抵達吉隆口岸，在現場看到，泥石流將道路完全覆蓋。救援隊用挖掘機清淤掘進，無人機同時在空中搜尋失聯人員。報道指，吉隆口岸上游發現堰塞湖堵塞，截至昨日上午堰塞湖估算水量達到200萬立方米，已經處於漫溢狀態，未來3天預計還有300萬立方米的水將會入湖，潰泄風險高。中國安能、中國電建等各類工程救援隊伍正對堰塞湖進行密切監測，展開險情排除工作。

專家：冰川崩塌引發災難 「如天降海嘯」 地質學家和冰川學家的初步評估認為，一塊巨大的冰塊，可能有2,000呎(約609米)闊從海拔17,000呎(約5,180米高)的冰川上脫落，並墜入數千呎下方的河谷中。當巨冰崩落時，碎裂成冰石洪流，釋放出毀滅性的力量，沖毀沿途一切。加拿大卡加利大學地質學家Daniel Shugar稱，根據災區的衛星圖片，谷底看起來像被炸彈炸過一樣，全是破碎冰川的沈積物。美國則探測到當地出現等同5.2級地震的震盪，一度以為是地震。 尼泊爾救災中心負責人Bishal Nath Upreti形容今次災難如「天降海嘯」，如此巨大流石，所經之處全部東西都被沖走，接近40至50公里長的沿途全部村莊被夷平。有專家指，即使當局發出警告，居民選擇有限，「奔跑沒有用，駕車也來不及」，因泥石與水高速流動形成致命組合「像液態混疑土」；唯一方法是爬上山，最少要20呎(約6米)高。

工人被芒果樹卡著救回一命 尼泊爾生還者憶述事發一刻，有人眼看家人被洪水沖走，另有人幸運撿回一命。死裡逃生工人Bibek Kumal向路透社稱，當時他正在一間興建中的房屋外挖掘約1.5米深的廁所糞坑，聽見奇怪的嘶嘶聲，地面的其他工人則大喊，叫他爬出坑洞逃命。他才剛開始奔跑，一道夾帶洪水、泥漿與岩石的巨牆轟然襲來，將他往下游沖走，幸被一棵芒果樹攔住。他說：「幸好我卡在芒果樹上，要是沒有那棵樹，我早就被沖走了。」他其後獲救起，他因遭洪水與巨石撞擊，右腿受傷。

有居民向《加德滿都郵報》稱，洪水像接近100米高的海浪湧來，瞬間摧毀整個市集；他與數十人逃跑到附樹林，後面有超過300輛汽車和貨車在檢查站等候過關，全部被沖走，完全沒有預警。報道指，洪水湧至時，波特科西河(Bhotekoshi river、中國稱波曲河)沿岸居民像日常般幹活，區內沒有下雨，完全不知危險到來。68歲的Keshav Prasad Baral指，大量泥漿一下子湧入其住所，他試圖抓住妻子的手，帶她逃往天台，妻子卻在他眼前被泥流沖走淹沒。他在數小時後獲直升機救起。他悲痛表示：「我的妻子仍埋在泥漿下，她已經走了。」