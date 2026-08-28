繪畫療傷 波點南瓜成經典 日殿堂藝術家草間彌生逝世 享年97歲

譽為「波點女王」的日本殿堂級前衛藝術家草間彌生逝世，享年97歲。草間彌生藉由藝術療癒童年傷痛，以繽紛圓點、網狀圖案、南瓜和鏡面空間的創作享譽國際，「黃色圓點南瓜」是其經典作品之一。她曾說，「即使死後，我的靈魂也會繼續創作全新藝術」。

工作室訃告指，草間彌生本月14日因多重器官衰竭，在東京一間醫院離世，讚揚她將一切奉獻給多元前衛國際藝術活動，「直到離世前一刻仍未放下畫筆，持續探索永恆的愛與靈魂」。 草間彌生1929年3月22日於長野縣松本市出生。她因父權壓迫、窒息的母愛、雙親不睦等，童年承受孤獨傷痛因而罹患精神疾病，出現幻覺幻聽，常看到「滿是圓點」，約10歲起繪畫自癒，曾說南瓜撫慰了她的心靈，將圓點和南瓜化為獨特藝術語言。 獨創「自我消融」藝術哲學

草間彌生透過繪畫把傷痛化為力量，造就早期「波卡圓點」作品，自稱「精神病藝術家」，提出「自我消融」概念，將世界看成是被圓點覆蓋和填滿，代表生命與宇宙的「無限」，以及個人得以融入宇宙；1960年代進入紐約前衛藝術圈，見證普普藝術爆發，創作裸體行為藝術「乍現」成為焦點，與美國普普藝術大師安迪華荷(Andy Warhol)齊名。 旅美期間，她陸續發表以細密網紋覆蓋整個畫面的「網狀繪畫」、利用布製突起物包覆家具等物品的「軟雕塑」，以及結合鏡面與燈光的裝置藝術，其中「鏡屋」、「繁殖」、「南瓜」等系列是代表作。她透過對單一圖案不斷重複、增加，試圖消除個體與世界之間的界線，表達「自我消融」藝術哲學。

聯乘路易威登創時尚潮流 1973年，草間彌生返回日本，除了藝術創作，也投入詩歌及小說寫作，1983年憑小說《克里斯多夫男娼窟》獲獎。此後她陸續發表戶外雕塑、大型裝置藝術等，曾在香港展出200件作品，包括標誌性的南瓜雕塑，也跨界與時尚品牌路易威登(LV)聯乘，讓其藝術成為時尚潮流。 草間彌生的藝術成就在國內外均獲得高度評價，包括獲頒日本藝術選獎文部大臣獎、法國藝術與文學勳章軍官勳位畫類獎項、獲選為日本文化功勞者、獲頒日本文化勳章等。2017年，草間彌生美術館於東京新宿區開幕，各國主要美術館也為她舉辦大型展覽，足見她在國際藝術界地位舉足輕重。