挪威國王住院10日病情惡化　王后王儲取消行程赴醫院陪伴

89歲的挪威國王哈拉爾五世（King Harald）因溶血性貧血（haemolytic anaemia）住院10日病情惡化，挪威王室於8月27日發表聲明指出其病情「極為嚴重」。作為目前歐洲最年長的在位君主，哈拉德五世自8月17日起在奧斯陸大學附設醫院接受治療，他因病導致紅血球異常快速被破壞，引發疲勞與呼吸急促等症狀。

因溶血性貧血 導致紅血球異常快速被破壞

面對哈拉德五世的病情，王室成員採取迅速行動應對。宋雅王后（Queen Sonja）與代行攝政的53歲王儲哈康（Crown Prince Haakon）已取消所有王室行程，在醫院陪伴國王長達數小時。王儲妃梅特瑪麗（Crown Princess Mette-Marit）亦隨侍在側，傍晚時王儲更與王儲妃重返醫院。除此之外，多名王室成員比亦現身醫院。