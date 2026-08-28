挪威國王住院10日病情惡化　王后王儲取消行程赴醫院陪伴

89歲的挪威國王哈拉爾五世（King Harald）因溶血性貧血（haemolytic anaemia）住院10日病情惡化，挪威王室於8月27日發表聲明指出其病情「極為嚴重」。作為目前歐洲最年長的在位君主，哈拉德五世自8月17日起在奧斯陸大學附設醫院接受治療，他因病導致紅血球異常快速被破壞，引發疲勞與呼吸急促等症狀。
因溶血性貧血導致紅血球異常快速被破壞
面對哈拉德五世的病情，王室成員採取迅速行動應對。宋雅王后（Queen Sonja）與代行攝政的53歲王儲哈康（Crown Prince Haakon）已取消所有王室行程，在醫院陪伴國王長達數小時。王儲妃梅特瑪麗（Crown Princess Mette-Marit）亦隨侍在側，傍晚時王儲更與王儲妃重返醫院。除此之外，多名王室成員比亦現身醫院。
挪威國王正接受為腎上腺皮質醇(又稱可體松)治療以控制病情。該治療導致體液滯留，因此需要住院接受進一步照料。王室聲明表示國王的病情仍未出現變化，但種種跡象顯示現已成為探望國王的關鍵時刻。
挪威總理斯特勒（Jonas Gahr Store）為此取消了原定8月27日前往德國與德國總理默茨(Friedrich Merz)的會面，並發表聲明表示：「在這個時刻，全國人民與我們同在，我們向國王和王室全體成員致上最溫暖的關心。」
市民王宮前獻花祈福
隨著王室成員進出醫院，首都奧斯陸瀰漫著沉重氣氛。王宮廣場一整天都有群眾徘徊守候，大批挪威人於王宮前獻花祈福。挪威公共電視台停播原定節目，全力報道國王病情的最新進展。
哈拉德五世自1991年登基，近年來健康狀況頻亮紅燈。他曾在2024年馬來西亞度假時染病，隨後裝上心臟起搏器，並因此減少官方行程。然而國王始終排除退位可能，強調自己曾在挪威國會前宣誓終身效忠。
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