變形金剛｜柯柏文配音員Peter Cullen離世 因哥哥建議壓低聲線成經典

加拿大資深配音演員Peter Cullen於26日在美國洛杉磯家中安詳辭世，享年85歲，經紀人已證實死訊。Peter Cullen因在1984年《變形金剛》動畫中以低沉嗓音詮釋博派領袖「柯柏文」而聞名，而這道經典聲音的靈感來自其兄長建議。

Peter Cullen的哥哥是曾獲勳的美國海軍陸戰隊員及越戰退伍軍人，在Peter Cullen準備參加柯柏文試鏡時提醒他要把角色演成「真正的英雄，不要當荷李活英雄」，並強調真正的英雄應該「堅強到足以溫柔」。Peter Cullen曾表示，哥哥的建議成為他塑造柯柏文的重要靈感，他後來也將飾演該角色所獲得的部分薪酬分給哥哥，直到哥哥去世。