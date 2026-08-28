變形金剛｜柯柏文配音員Peter Cullen離世 因哥哥建議壓低聲線成經典

加拿大資深配音演員Peter Cullen於26日在美國洛杉磯家中安詳辭世，享年85歲，經紀人已證實死訊。Peter Cullen因在1984年《變形金剛》動畫中以低沉嗓音詮釋博派領袖「柯柏文」而聞名，而這道經典聲音的靈感來自其兄長建議。
Peter Cullen的哥哥是曾獲勳的美國海軍陸戰隊員及越戰退伍軍人，在Peter Cullen準備參加柯柏文試鏡時提醒他要把角色演成「真正的英雄，不要當荷李活英雄」，並強調真正的英雄應該「堅強到足以溫柔」。Peter Cullen曾表示，哥哥的建議成為他塑造柯柏文的重要靈感，他後來也將飾演該角色所獲得的部分薪酬分給哥哥，直到哥哥去世。
將部份薪酬分予退伍軍人哥哥
出生於加拿大蒙特利爾的Peter Cullen自1970年代踏入聲音表演領域。早期他曾參與1976年電影《金剛》製作吼叫聲，並在電視劇《英雄電腦車》中為KITT的邪惡對手KARR配音。他也為1987年電影《鐵血戰士》中的外星人打造標誌性的喀噠聲。Peter Cullen早年從加拿大電視及廣播工作展開演藝生涯，後來決定將演藝重心轉向配音領域。
“I am Optimus Prime, and I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars. We are here. We are waiting.”— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 27, 2026
- Peter Cullen (1941 - 2026) pic.twitter.com/hSDyqQaaya
除了變形金剛系列，Peter Cullen自1980年代末期起在電視動畫《小熊維尼新傳》（The New Adventures of Winnie the Pooh）為性格憂鬱的驢子「咿唷」配音，展現截然不同的溫暖聲線。他之後也持續參與多部相關節目、電影及遊戲。Peter Cullen曾固定參與《The Sonny & Cher Show》等節目。
Peter Cullen對柯柏文的詮釋為他帶來獎項肯定，2011年曾獲日間艾美獎動畫節目傑出演出者提名，2023年則在兒童與家庭艾美獎（Children's & Family Emmy Awards）獲頒終身成就獎。美國太空總署「NASA」甚至曾設立相關獎項並邀請他親自頒獎。
信念為「要堅強到足以溫柔」
家屬在聲明中表示，Peter Cullen在家人陪伴下安詳離世，他的朋友以及世界各地無數影迷都會將他放在心中。家屬也希望外界透過服務社區，並以同理心、正直及忠誠帶領他人的方式紀念Peter Cullen留下的傳承，同時記得他所奉行的信念：「要堅強到足以溫柔。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章