特朗普簽署行政命令　將安大略湖改名「美國湖」即時生效(有片)

美國總統特朗普周四(27日)在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，將橫跨美加邊界的安大略湖(Lake Ontario)改名為「美國湖」(Lake America)。特朗普指示內政部更新地理名稱資訊系統，即日起將安大略湖改名為美國湖。特朗普同時提到美國與加拿大的貿易戰，指加拿大一直佔美國便宜，美國不能任由這個情況持續下去。

卡尼：「安大略湖」這個名早於美國獨立宣言

加拿大總理卡尼在社交平台發文，回應特朗普將安大略湖改名，指這個名稱有400多年歷史，亦早於美國獨立宣言，加拿大亦知道它叫安大略湖，過去、現在及將來都是這樣。