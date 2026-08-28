西藏尼泊爾泥石流｜中尼增至472死逾1500失蹤 吉隆上游堰塞湖現溢流 救援工作暫停(更新)

尼泊爾及中國西藏邊境周三(26日)的嚴重泥石流巨災，兩國目前增至最少472人死亡，超過1500人失蹤，其中尼泊爾一側有469人遇難，977人失蹤，包括500多名外國遊客，來自約30個國家，包括印度、美國、澳洲、英國和加拿大等。中國西藏吉隆亦有3人遇難，558人失蹤，包括260名外國人。中方表示，近100名中國人在尼泊爾失蹤。

央視今日(28日)報道，距離西藏吉隆口岸約十幾公里的一個堰塞湖出現溢流，極有可能會引發新的山洪或泥石流的災害，救援工作要暫停。