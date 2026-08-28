西藏尼泊爾泥石流｜中尼增至474死逾1500失蹤 尼泊爾救出117遊客 包括16中國人(更新)

尼泊爾及中國西藏邊境周三(26日)的嚴重泥石流巨災，兩國目前增至最少472人死亡，超過1500人失蹤，其中尼泊爾一側有469人遇難，977人失蹤，包括500多名外國遊客，來自約30個國家，包括印度、美國、澳洲、英國和加拿大等。中國西藏吉隆亦有5人遇難，558人失蹤，包括260名外國人。中方表示，近100名中國人在尼泊爾失蹤。 尼泊爾旅遊部門今日(28日)下午表示，已救出117名遊客，包括16名中國人。另外，下午4時30分，西藏消防救援總隊第一梯隊6人、四川消防救援總隊第一梯隊15人1犬，到達吉隆口岸轄區國門區域。是首批到達救援核心位置的專業隊伍。

央視今日(28日)上午報道，距離西藏吉隆口岸約十幾公里的一個堰塞湖出現溢流，極有可能會引發新的山洪或泥石流的災害，救援工作要暫停。

多方救援人員抵達災區參與救援，國務院總理李強昨日下午亦抵達吉隆縣指導搶險救災工作，並看望救援人員和受災民眾。在尼泊爾，當局出動直升機搜索失蹤者，並向數以千計被困民眾空投緊急物資。總理沙阿前往災區視察，指示地方當局立即向受災家庭提供援助，並盡快打通被堵塞的道路。 中國水利部表示，尼中河流交匯處出現明顯堰塞湖，估計水量達到200萬立方米，處於漫溢狀態，受降雨影響，未來三天預計還會有300萬立方米的水入湖，潰洩風險高，可能造成吉隆口岸等下游沿線地區再次受災，水利部對西藏啟動洪水防禦四級應急響應，派出專家組趕赴西藏，協助處置堰塞湖險情。中國自然資源部專家表示，今次泥石流是由尼泊爾境內的高位冰川崩塌引發，高速流動的過程中鏟刮溝道的冰磧物，形成高速碎屑流，沿溝道流動並演變為泥石流，衝擊口岸設施和境外區域。

西藏日喀則吉隆縣：轉移500群眾 首要搶通道路 西藏日喀則吉隆縣縣長達春表示，首要工作是妥善安置受災的群眾，其次詳細開展失聯人員的相關資料統計工作，開展搜救失聯人員。他表示，災後第一時間將近500名群眾全部轉移到臨時安置點。市縣調動2千多名救援人員展開救援。援循三個方向，包括道路搶通、次生災害防治和重點區域搜救。目前首先要搶通往國門方向的大概三公里的道路，這兩天已經搶通約一公里，而受災的重點區域，其他區域的電力和通訊都已經搶修完畢。

多國伸出援手 多國伸出援手，美國派出災害應變顧問到尼泊爾，並提供50萬美元援助。美國總統特朗普指已聯絡尼泊爾領袖，願意提供援助，又形容今次災難可怕，連堅固建築物都被夷為平地。印度已分兩批運送近50噸救災物資，包括臨時房屋、毛氈、燈具和藥品等。