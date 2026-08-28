超狂粉絲獨力斥資千萬　只為最愛遊戲續作誕生

過去不少電玩遊戲或會因為資金，無緣得見續作誕生。睽違9年《Thimbleweed Park》粉絲卻非常幸軍，其續作《Thimbleweed Park 2》已正式投入開發！曾打造《Monkey Island》(猴島小英雄)系列的知名遊戲製作人Ron Gilbert 近日受訪時提到，他們不是靠傳統發行商或群眾募資，而是因為一位超喜歡初代遊戲的神秘富豪粉絲，提出全額出資贊助，解決了開發團隊的資金問題。

Ron Gilbert 接受Bloomberg訪問時提到，過去他們和傳統遊戲發行商合作的經驗並不太好。他指出，許多發行商在回收開發成本後，還是會拿走大部分的利潤，甚至設下「除非大賣否則開發者分不到錢」等條款。他亦不想再次發起Kickstarter眾資。剛好就在新作籌備陷入僵局時，一名朋友牽線介紹了這位超愛這種冒險遊戲的富豪玩家，雙方談完後一拍即合，迅速敲定由對方全額出資，且分潤相當合理的合作協議。