男排賽一局激戰89分鐘　驚見「64：66」破歷史紀錄(有片)

歐洲男子排球近日一場友誼賽，意外刷新排球歷史紀錄。意大利和德國國家隊為備戰歐洲錦標賽派出國家隊選手進行一場友誼賽，詎料兩隊在比賽第一局就纏鬥長達89分鐘，最終打出驚人比分「64︰66」，大幅刷新國家隊單局比分最高紀錄，消息轟動全球排壇。
綜合報道，這場在意大利雷焦卡拉布里亞(Reggio Calabria)體育館舉行男排友誼賽「FIPAV Cup Men Elite」於當地26日晚間舉行，現場約有4,000名觀眾，共同見證足以載入排球史冊的傳奇一役誕生。報道指出，第一局就打了89分鐘，雙方始終僵持不下，最終以「64：66」的誇張比分作收，賽事延續第一局的拉鋸，雙方激戰5局，最終意大利以3︰2逆轉勝，整場賽事時間將近4小時。
打破兩個月前刷新紀錄
這場比賽的第一局已經改寫多項紀錄，國際排球總會(FIVB)旗下機構「Volleyball World」、意大利排球總會(FIPAV)賽後皆透過社群分享這場耗時1小時又29分鐘、締造歷史的單局比賽。據了解，今年男子排球國家聯賽(VNL)6月28日預賽，先前的紀錄其實剛於6月28日誕生，當時阿根廷與波蘭在男子排球國家聯賽(VNL)打出50：48的驚人比數，然而不足2個月，這次意德的新紀錄卻整整多出32分，也是首次突破三位數。
根據國際排球總會對排球比賽的現行規定，原則上前4局比賽最先取得25分者即勝方，第5局則最先取得15分為勝方；無論哪一局，球隊都必須至少領先對手2分才能拿下該局。如果出現24︰24或14：14的「平手」(Deuce)情況，在其中一方取得2分領先前，比賽將會持續進行，並未設置單局比賽時間與比分上限。