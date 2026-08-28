男排賽一局激戰89分鐘　驚見「64：66」破歷史紀錄(有片)

歐洲男子排球近日一場友誼賽，意外刷新排球歷史紀錄。意大利和德國國家隊為備戰歐洲錦標賽派出國家隊選手進行一場友誼賽，詎料兩隊在比賽第一局就纏鬥長達89分鐘，最終打出驚人比分「64︰66」，大幅刷新國家隊單局比分最高紀錄，消息轟動全球排壇。

綜合報道，這場在意大利雷焦卡拉布里亞(Reggio Calabria)體育館舉行男排友誼賽「FIPAV Cup Men Elite」於當地26日晚間舉行，現場約有4,000名觀眾，共同見證足以載入排球史冊的傳奇一役誕生。報道指出，第一局就打了89分鐘，雙方始終僵持不下，最終以「64：66」的誇張比分作收，賽事延續第一局的拉鋸，雙方激戰5局，最終意大利以3︰2逆轉勝，整場賽事時間將近4小時。